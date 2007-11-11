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۲۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

همایش "اسلام، موسیقی و جوانان" در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری آذربایجان غربی از برگزاری همایش پژوهشی " اسلام، موسیقی و جوانان" در بهمن ماه سال جاری در ارومیه خبر داد.

صابر طبقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این همایش با هدف ترویج مضامین رفیع اسلامی وانسانی، ارتقای توانایی ها ومهارت های هنرمندان وفراهم سازی زمینه تولید آثار فاخر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش که با همکاری حوزه هنری تهران اجرا می شود اساتید برجسته کشور در زمینه نقش و جایگاه موسیقی در اسلام و جوانان به سخنرانی خواهند پرداخت.

طبقی زمینه سازی برای نوآوری و خلاقیت در موسیقی، اصلاح و تقویت منظر نگاه مردم به موسیقی، معرفی آثار فاخر موسیقی اسلامی را از جمله مباحث مطرح شده در این همایش عنوان کرد.

وی یادآورشد: حضور برای تمامی علاقمندان، صاحبنظران وهنرمندان در این کنسرت آزاد است.

کد مطلب 584135

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