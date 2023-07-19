اتمام فقر مطلق در خراسان شمالی نیازمند تخصیص برخی اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر چهار شنبه در همایش حاجت‌های مردمی، نعمت‌های الهی که در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته برای حل معضل فقر مطلق کارهای کارشناسی بسیاری توسط دستگاه‌های متولی استان انجام شده است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: هر چند به کمک خیرین و نیکوکاران بخشی از معضل فقر مطلق را پوشش دادیم اما برخی خانواده‌های نیازمندی هم وجود دارند که نمی‌توانند تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند که امیدواریم کمیته امداد کشور زمینه‌ی کمک به آنان را نیز فراهم نماید.

وی بیان کرد: ضروری است تا با تخصیص اعتباری متمرکز پاسخگویی دقیق‌تری برای رفع فقر مطلق به ویژه از خانواده‌هایی که نیازمند هستند اما تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، انجام شود.

حسین نژاد گفت: به رغم اینکه استان در بسیاری از شاخص‌ها ضعیف است اما با روحیه بزرگ خدمت رسانی مسئولان امیدواریم بتوانیم بخشی عظیمی از مشکلات مردم را حل کنیم تا بستر لازم برای خودکفایی تمام مددجویان و رشد بیشتر استان فراهم شود.

وی تصریح کرد: ظاهر امر این است که امروز ما از خیرین قدردانی می‌کنیم در حالی که برکات اعمال خیر انسان‌ها به خود آنان باز می‌گردد.