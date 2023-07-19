۳۶۰ مبلغ در استان ایلام طی ایام محرم فعالیت دارند

حجت‌الاسلام منوچهر رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مسئله بسیار مهم تبلیغ و به مناسبت فرارسیدن ایام محرم، سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری معاونت هجرت و تبلیغ حوزه علمیه برادران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان ایلام، تعداد ۳۶۰ مبلغ برادر و خواهر در ایام محرم در نقاط تبلیغی استان فعالیت دارند

وی افزود: از این تعداد ۱۰۰ نفر اعزامی از قم ،۱۰۰ نفر در قالب طرح هجرت و مستقر، ۱۱۰ نفر از خواهران طلبه و ۵۰ نفر از وعاظ و روحانیت استان مشغول تبلیغ معارف عمیق حسینی (ع) می‌شوند.

لازم به ذکر است محتوای تبلیغی که توسط مجموعه شمع (سازمان تبلیغات اسلامی) تدوین شده است در اختیار مبلغین قرار گرفت، جلسه توجیهی این محتوای تبلیغی بهصورت شهرستانی توسط اساتید اعزامی به شهرستان‌ها نیز برگزار شد.