نخستین جشنواره نشاط در شاهرود آغاز شد

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارج نهادن به تشکل های مردمی و فعالیت انجمن های اسلامی و کانون های فرهنگی مردمی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد با اشاره به رسالت سازمان تبلیغات در ارتباط با تشکل های دینی، خاطرنشان کرد: این جشنواره با شعار نوآوری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، شور و شعور دینی در استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در این جشنواره 20 کانون فرهنگی و شش انجمن اسلامی استان سمنان در مرحله استانی آثار فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذاشته اند.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: کانون و انجمن های اسلامی برتر به جشنواره کشوری نشاط که آذرماه امسال در تهران برگزار می شود، راه خواهند یافت.

این جشنواره به مدت پنج روز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر است.