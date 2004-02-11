تركيب اصلي ذوب آهن مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاليكه پانزده دقيقه به شروع ديدار تيمهاي ذوب آهن و پاختاكور زمان باقي است، حدود 5 هزار تماشاگر در استاديوم فولاد شهر حضور دارند كه لحظه به لحظه بر تعداد تماشاگران افزوده مي شود.

* نظم و انضباط خوبي در ورزشگاه فولاد شهر حاكم است و مسوولين برگزار كننده اين مسابقه تلاش بسياري براي برگزاري هرچه بهتر اين مسابقه دارند.

* بازيكنان ذوب آهن و باختاكور از ساعت 50/13 دقيقه وارد زمين شدند و به گرم كردن خود پرداختند.

* تيم ذوب آهن در ديدار امروز با تركيب : آرمناك پطروسيان، سپهر حيدري، ابراهيم تقي پور، مجتبي حسيني، حميد عزيززاده، وحيد رضايي، گئورگ استراتولاس، جلال اميديان، مهدي رجب زاده، رضا عزيزي و امير وزيري به ميدان مي رود .

*قضاوت ديدار تيمهاي ذوب آهن و پاختاكور را 3 داور كويتي برعهده دارند. ناصر العنزي داور وسط و غنيم الساحلي و مرشد العنزي به عنوان داور كنار اين ديدار را قضاوت خواهند كرد.

*شير علي داولاطف از تاجيكستان ناظر اين مسابقه خواهد بود. وي پيش از اين ديدار تيمهاي سپاهان و نفتچي ازبكستان را نيز نظارت كرده بود .