اقتصاد آمريكا را ويران نكنيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ترنت دافي سخنگوي كاخ سفيد افزود: كاخ سفيد اميدوار است اوپك عملي برخلاف منافع اقتصادي آمريكا انجام ندهد.
دافي در ادامه گفت: ما اميدواريم كشورهاي توليد كننده عضو اوپك تصميمي نگيرند كه اقتصاد آمريكا، كارگران اين كشور و خريداران نفت را تهديد كند.
اوپك ديروز تصميم گرفت كه توليد خود را تا اول آوريل امسال كاهش دهد.
وي گفت: اين عمل اوپك بر نياز آمريكا به تصويب لايحه انرژي جرج بوش صحه گذارده و آن را تاييد مي كند.
دافي گفت: با اين حال اين موضعگيري اوپك تاثير سريعي بر اقتصاد آمريكا نخواهد داشت.
سخنگوي كاخ سفيد افزود : اگر لايحه انرژي رئيس جمهور سه سال پيش تصويب شده بود ما هم اكنون در موقعيت بهتري قرار داشتيم و تصميم اوپك براي ما تا اين حد خطرساز و ويران كننده نبود.
سخنگوي كاخ سفيد در واكنش به تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت خود تا اول آوريل امسال گفت: اوپك كاري نكند كه باعث آسيب ديدن اقتصاد آمريكا و تضعيف آن شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ترنت دافي سخنگوي كاخ سفيد افزود: كاخ سفيد اميدوار است اوپك عملي برخلاف منافع اقتصادي آمريكا انجام ندهد.
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