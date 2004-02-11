اقتصاد آمريكا را ويران نكنيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ترنت دافي سخنگوي كاخ سفيد افزود: كاخ سفيد اميدوار است اوپك عملي برخلاف منافع اقتصادي آمريكا انجام ندهد .

دافي در ادامه گفت: ما اميدواريم كشورهاي توليد كننده عضو اوپك تصميمي نگيرند كه اقتصاد آمريكا، كارگران اين كشور و خريداران نفت را تهديد كند.

اوپك ديروز تصميم گرفت كه توليد خود را تا اول آوريل امسال كاهش دهد .

وي گفت: اين عمل اوپك بر نياز آمريكا به تصويب لايحه انرژي جرج بوش صحه گذارده و آن را تاييد مي كند .

دافي گفت: با اين حال اين موضعگيري اوپك تاثير سريعي بر اقتصاد آمريكا نخواهد داشت .

سخنگوي كاخ سفيد افزود : اگر لايحه انرژي رئيس جمهور سه سال پيش تصويب شده بود ما هم اكنون در موقعيت بهتري قرار داشتيم و تصميم اوپك براي ما تا اين حد خطرساز و ويران كننده نبود .