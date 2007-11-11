خادمین ثابت مساجد آذربایجان غربی بیمه می شوند

رسول سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اومیه افزود: این طرح با هدف حمایت از خادمین مساجد وامامزاده های استان همزمان با سراسر کشور از سالجاری اجرا می شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 281 مسجد در روستاها، دو هزار و 67 مسجد در شهرهای استان آذربایجان غربی فعال است که تمام خادمین ثابت این مکان های مقدس زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

سلیمانی شرط بیمه کردن این افراد را دارا بودن سن کمتر از 50 سال عنوان کرد.

وی یادآور شد: خادمین مساجد روستایی از طریق صندوق بیمه روستائیان وعشایر استان از مزایای این طرح استفاده کنند.

سلیمانی عنوان کرد: اجرای این طرح در کشور موجب تحول مثبت در راستای عملکرد خادمین مساجد و بهتر شدن فضای این مکان های مذهبی و مقدس خواهد شد.