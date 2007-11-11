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۲۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

لغو پروانه فعالیت دفترهای خدمات سیاحتی و جهانگردی متخلف در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مجوز دو دفتر متخلف خدمات سیاحتی و جهانگردی در آذربایجان شرقی به دلیل شکایات مردمی و در راستای اجرای آیین نامه نظارت بر دفاتر سیاحتی و جهانگردی به مدت سه ماه تعلیق از خدمات شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای آیین نامه نظارت بر این دفاتر به علت تخلفات آیین نامه ای مکرر از سوی دو دفتر خدمات سیاحتی - جهانگردی، رای بر لغو پروانه بهره برداری دفاتر مذکور صادر کرد.

همچنین در این کمیسیون، پروانه بهره برداری دو دفتر خدمات سیاحتی - جهانگردی نیز به علت شکایت مسافران از این دفاتر به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد.

طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، عموم مردم می توانند شکایات و نظرات خود را درباره دفاتر خدمات سیاحتی - جهانگردی با شماره تلفن 3375104-0411 با واحد نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی در میان بگذارند.

کد مطلب 584225

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