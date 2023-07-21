برگزاری مراسم اجتماع شیرخوارگان حسینی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع شیرخوارگان حسینی همزمان با اولین جمعه ماه محرم در مصلای امام خمینی اهواز و سایر نقاط مختلف استان خوزستان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
مادران اهوازی به یاد حضرت علی اصغر (ع)، کوچکترین سرباز امام حسین (ع) و شهید ۶ ماهه واقعه عاشورا نوزادان خود را با سربند یا علی اصغر و یا حسین برای همدردی و هم ناله شدن با حضرت رباب (س) در این همایش شرکت کردند.
مادران میگویند: نوزادان و شیرخوارگان خود را به اجتماع شیرخوارگان حسینی آوردهایم تا با همسر امام حسین (ع) همدردی کنیم و با امام زمانمان عهد ببندیم که فرزندان خود را همانند علی اصغر (ع) ۶ ماهه در راه اسلام فدا میکنیم.
مادران میگفتند: فرزندانمان در هر شرایطی سرباز اسلام هستند و آنها حسینی و عاشق اسلام و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ولایت فقیه تربیت میکنیم.
حضرت علی اصغر (ع)، طفل ۶ ماهه و شیرخوار امام حسین (ع) در روز عاشورا در حالی که امام ایشان را برای طلب قطرهای آب از لشکریان دشمن به میدان برده بود، با تیر سه شعبه حرمله (لعن الله علیه) سیراب شد و به شهادت رسید.
اجتماع شیرخوارگان حسینی به ۲ زبان فارسی و عربی با سخنرانی حجتالاسلام امین میرعلایی و مداحی حاج محسن صفری برگزار در محل یاد شده برگزار شد.
در سایر نقاط اهواز نیز این مراسم باشکوه و با حضور نوزادان و شیرخوارگان حسینی و مادرانشان برگزار شد.
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