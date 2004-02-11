مجمع روحانيون تاكنون 190 نفر را به عنوان كانديداي خود برگزيده است

مهدي كروبي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: ليست مجمع روحانيون تقريبا نهايي شده است، اين ليست به 290 نفر نرسيد اما در حدود 190 نفر كانديدا نهايي شده است و بدنبال جذب كانديداهاي ديگر نيز هستيم.

وي خاطرنشان كرد: تبليغات انتخاباتي از امشب آغاز مي شود و ما در شهرستانها به كارمان ادامه مي دهيم.



رييس مجلس افزود: امكان دارد طي چند روز آينده نفرات ديگري را برگزينيم و ليست مجمع را كامل كنيم.

كروبي با تاكيد بر اينكه از حذف عده اي گله منديم، اظهار داشت: درباره آنهايي كه صلاحيت ندارند بحثي نيست، اما اعتراض ها درباره رد صلاحيتهاي غيرقانوني و نيروهاي دلسوز است.



رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در انتخابات مردم از اساس گرايش هاي گوناگوني موجود افراد را انتخاب خواهند كرد، گرچه ممكن است گله ها و اختلاف نظرهايي هم باشد.



وي تاكيد كرد: با وجود گلايه ها و انتقادات بايد همين راهپيمايان و كساني نيز كه در راهپيمايي نيستند در انتخابات شركت كنند و بر اساس ديد، گرايش و تشخيص خود راي دهند. زيرا نفس راي دادن براي تحكيم نظام، سياست داخلي، امنيت داخلي و سياست خارجي بسيار مهم است.



كروبي با اشاره به اينكه نمي توان تركيب مجلس هفتم را پيش بيني كرد، افزود: در انتظار هستيم ببينيم مردم چه تصميمي مي گيرند و چه افرادي را انتخاب مي كنند.



وي حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن را حمايت از اصل انقلاب و نظام و بسيار مهم دانست و گفت: نظام و انقلابي كه مردم صاحب آن بوده و آن را به وجود آورده اند از اين به بعد نيز از آن حمايت خواهند كرد.