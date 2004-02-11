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۲۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۴۳

پس از كسب مدال طلا در مسابقات سنگين وزن هاي جهان

يوسف كرمي در غربت به تهران بازگشت

قهرمان طلايي تكواندو ايران دوشنبه شب در تنهايي و غربت به كشور بازگشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" يوسف كرمي كه در عين ناباوري به تنهايي و بدون مربي به كره جنوبي اعزام شده بود تا در مسابقات ستاره هاي سنگين وزن جهان شركت كند ، پس از كسب قهرماني اين مسابقات در تنهايي و غربت به تهران بازگشت.
در حاليكه براي هادي ساعي 2 مربي به بانكوك اعزام شده است ، يوسف كرمي بايد به تنهايي و بدون مربي به كره جنوبي اعزام شود و يا از كانگ سرمربي سابق تيم ملي در خواست شود كار هدايت و رسيدگي به امور فني اين تكواندو كار شايسته كشورمان را بر عهده داشته باشد.
متاسفانه مسوولين فدراسيون اين زحمت را نيز به خود ندادند تا حداقل تا فرودگاه مهرآباد رفته و از فردي كه از سال 82 بيشترين مدال را براي تكواندو كسب كرده و يكي از عوامل انتخاب شدن فدراسيون تكواندو به عنوان فدراسيون نمونه سال 82 بود، استقبال كنند.

 

کد مطلب 58426

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