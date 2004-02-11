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۲۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۵۲

براي شركت در مسابقات تكواندوي المپيك

24 نفر جواز سفر به آتن را دريافت كردند

در مجموع مردان و زنان 24 نفر جواز حضور در مسابقات تكواندو المپيك آتن را كسب كردند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين رقابتها طي روزهاي 31 جولاي و 1 فوريه (11 و 12 بهمن ماه) در شهر مكزيك با حضور 77 تكواندوكار از كشورهاي مختلف برگزار شد و كشورهاي برزيل، مكزيك و كوبا كه مطرح ترين كشورها در تكواندو هستند توانستند در اين مسابقات جواز حضوردر المپيك را دريافت كنند . ويكتور استرادا سنبل تكواندو از مكزيك، ديگو سيلوا برزيلي كه در پاريس باعث حذف ساعي شد و خود نيز از گردونه رقابت ها كنار رفت و آنگل ماتئوس كوياني كه برنز المپيك سيدني را در كارنامه دارد از نامدراني هستند كه در اين مسابقات بليط آتن را از هم اكنون براي خود رزرو كردند.

نتايج كامل اين رقابتها به شرح زير است :
وزن 58- كيلوگرم:
1- اوسكار سالازار (مكزيك)
2- مسارسل مان سكو (برزيل)
3- گابريل ماركوس (دومينكن)

وزن 68- كيلوگرم:
1- ديگو سيلوا (برزيل)
2- الساندرو هرندو (آرژآنتين)
3- گابريل ساگاستوم (گواتمالا)

وزن 80 كيلوگرم:
1- ويكتور استرادا (مكزيك)
2- شيندام اوساجي (ترينسا داد)
3- انگل ماتئوس (كوبا)

وزن 80+ كيلوگرم:
1- جولين راموس (كلمبيا)
2- كريستوفر موتيلند (كاستاريكا)
3- تادور تانوس (هائيتي)

 

 

 

کد مطلب 58427

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