گرد و غبار تا اواسط هفته مهمان چهارمحال و بختیاری است

مهران چراغ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اواسط هفته جو استان نسبتاً پایدار است و آسمان صاف تا کمی ابری بوده و در بعدازظهرها افزایش ابر را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: برای این مدت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت لحظه‌ای نسبتاً شدید شده و این امر سبب خیزش گرد و خاک محلی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در کنار خیزش گرد و خاک محلی شاهد انتقال گرد و غبار به این استان از پنجشنبه هستیم که تا اواسط هفته نیز همچنان در استان مستقر است.

چراغ‌پور خاطرنشان کرد: از نظر دمایی روند افزایش دما به‌صورت نسبی و تدریجی همچنان وجود دارد، در طول ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه بلداجی با ثبت حداقل دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان معرفی شد.

وی یادآور شد: ایستگاه‌های لردگان و مالخلیفه با ثبت حداکثر دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان شدند.