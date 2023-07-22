گرد و غبار تا اواسط هفته مهمان چهارمحال و بختیاری است

مهران چراغپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اواسط هفته جو استان نسبتاً پایدار است و آسمان صاف تا کمی ابری بوده و در بعدازظهرها افزایش ابر را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: برای این مدت وزش باد پیشبینی میشود که بهصورت لحظهای نسبتاً شدید شده و این امر سبب خیزش گرد و خاک محلی میشود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در کنار خیزش گرد و خاک محلی شاهد انتقال گرد و غبار به این استان از پنجشنبه هستیم که تا اواسط هفته نیز همچنان در استان مستقر است.
چراغپور خاطرنشان کرد: از نظر دمایی روند افزایش دما بهصورت نسبی و تدریجی همچنان وجود دارد، در طول ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه بلداجی با ثبت حداقل دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان معرفی شد.
وی یادآور شد: ایستگاههای لردگان و مالخلیفه با ثبت حداکثر دما ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان شدند.
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