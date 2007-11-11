تحریم علیه ایران موفقیت آمیز نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "ورنر هویر" در گفتگو با رادیو دولتی آلمان همچنین تصریح کرد : چین و روسیه به عنوان دو کشور تاثیرگذار بر ایران باید در حل پرونده هسته ای این کشور به ایفای نقش بپردازند .

نماینده پارلمان آلمان با اشاره به همسویی صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری آمریکا بر سر حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد : این امر می تواند تاثیر مثبتی بر روند حل پرونده هسته ای ایران داشته باشد .

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره حضور نظامیان آلمانی در افغانستان اظهار داشت: درگیری در افغانستان با توسل به اقدامات نظامی حل نمی شود.

هویر افزود: ناتو باید فعالیت نیروهای خود در افغانستان را ساماندهی کند.

گفتنی است که مرکل و بوش روز گذشته در تگزاس بر سر حل موضوع هسته ای ایران با اتخاذ شیوه های دیپلماتیک به توافق نظر دست پیدا کردند.