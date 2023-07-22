هوای کرج ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۳ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۹۴، ۶۲ و ۱۵۴ است که بر این مبنا کیفیت هوای هر نظرآباد در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و دو شهر دیگر در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.