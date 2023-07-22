فرآیند گزینش در دستگاه تعلیم و تربیت متحول شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی روز شنبه با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی آموزگاری مدارس ابتدایی و استثنایی در سال گذشته گفت: برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دوره ابتدایی و در مدارس استثنایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته برگزار شد. که استان زنجان نیز با توجه به اعلام نیاز خود به وزارت متبوع سهمیه گزینش ۳۴۶ نفر معلم را در این آزمون داشت. به همین منظور حدود دو و نیم برابر این تعداد یعنی ۸۰۰ نفر برای گزینش‌های بعد از آزمون دعوت شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به تغییرات صورت گرفته در آزمون استخدامی آموزگاری دوره ابتدایی و استثنایی گفت: در آزمون استخدامی این دوره، روش انتخاب معلمان متفاوت با سال‌های گذشته است. امسال نمره علمی داوطلب ۴۰ درصد و مصاحبه حضوری و سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای ۶۰ درصد در موفقیت وی برای پذیرش و استخدام در آموزش و پرورش تأثیر دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: در آزمون استخدامی امسال، علاوه بر منابع مربوط به معلومات مورد نیاز برای تدریس در دوره ابتدایی و تدریس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه، از منابع بصیرتی و مهارتی نیز استفاده شده است.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به تحول در روند گزینش معلمان گفت: مصاحبه حضوری داوطلبان پذیرفته شده در آزمون، امسال به طوری کلی متحول شده و با نگاه ویژه ای پیگیری می‌شود. در فرآیند گزینش افراد، سعی در ایجاد عدالت حداکثری در گزینش معلمان آینده است.

وی گفت: به همین منظور ارزیابان حرفه‌ای به صورت ویژه دوره‌های خاصی را گذراندند و در نهایت ارزیابانی که امتیاز کافی را در آزمون پایانی ارزیابان کسب کرده اند برای مصاحبه با افراد، انتخاب شده اند. فرآیند ارزیابی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون استخدام مراحل مختلفی دارد. از مراحل ارزیابی حرفه‌ای که شامل تعامل و گفت و گو و بحث‌های چند جانبه گرفته تا مراحل شبیه سازی تدریس در فضای واقعی و سنجش مهارت‌های تدریس و ایجاد ارتباط مؤثر با اولیای دانش آموزان.

اسماعیلی افزود: برای سنجش موضوعات گفته شده فضای اتاق‌های ارزیابی و چینش صندلی‌ها و المان‌های موجود در اتاق متناسب با فضای واقعی تدریس و حضور معلم در کلاس در نظر گرفته شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش در پایان هدف از تحول در فرآیند گزینش معلمان را تمرکز بر عدالت در انتخاب نیروی انسانی دانست و افزود: هدف ما گزینش نیروی لایق از همه جهت برای نیل به بهره وری حداکثری نیروی انسانی در دستگاه عظیم تعلیم و تربیت است.