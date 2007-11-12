وزارت بهداشت قدمت کار غیرقانونی عینک سازان را ملاک صدور مجوز می داند

افسانه هراتی زاده، رئیس جامعه اپتومتری ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قدمت انجام کار غیر قانونی نمی تواند منطق قابل قبولی برای دادن مجوز کار قانونی باشد.

وی در توضیح این مطلب افزود: استدلال وزارت بهداشت، در صدور مجوز برای افرادی که تخصص این رشته را ندارند، سابقه و قدمت کار آنان است اما نمی توان به صرف اینکه عده ای 15 سال کار غیر قانونی انجام داده اند، حالا برای قانونی دانستن کارشان، مجوز بدهیم.

رئیس جامعه اپتومتری ایران، به نامه مدیرکل صدور پروانه های وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: بر اساس این نامه که در سال 85 بخشنامه شده است، صدور مجوز فقط برای کارشناسان اپتومتری و فارغ التحصیلان این رشته صادر می شود و سایر افراد می بایست مسئول فنی برای کار خود داشته باشند.

هراتی زاده، ادامه داد: حالا آنچه جامعه اپتومتری ایران از وزارت بهداشت انتظار دارد، این است که به این نامه عمل کند. چون ما نمی خواهیم این افراد بیکار شوند، بلکه می گوییم برای ادامه کارشان از اپتومترهای بیکار به عنوان مسئول فنی استفاده کنند.

وی، در خصوص اینکه پاسخ وزارت بهداشت به این درخواست چه بود، افزود: وزارت بهداشت می گوید که به صورت شخصی موضوع را پیگیری و شکایت کنیم. در صورتی که رای دیوان عدالت اداری وجود دارد و آنچه مسلم است، اجرای رای بر عهده وزارت بهداشت است.

رئیس جامعه اپتومتری ایران، در عین حال از قول مساعد بازرس وزارت بهداشت برای حل موضوع خبر داد و گفت: اگر قدمت کار غیر قانونی می تواند ملاک خوبی برای قانونی شدن کار باشد، ما هم می توانیم چند سال طبابت غیر قانونی انجام بدهیم و بعد به دنبال گرفتن پروانه مطب باشیم!