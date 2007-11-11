تاثیر سهمیه بندی بنزین در کاهش 13،7 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور ، دکتر محمد حسن عابدی ، سرپرست سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در شش ماه نخست سال جاری 13584 نفر بود که از کاهش 7/ 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کشور برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این آمار، بیشترین میزان کاهش به ترتیب مربوط به استان های چهارمحال و بختیاری 8/33 درصد، اردبیل 7/29 درصد و کرمان 8/ 26 درصد بوده است همچنین بالاترین رقم کشته های ناشی از تصادفات به ترتیب در استان های تهران 1225 نفر ، خراسان رضوی 1165 نفر و فارس 988 نفر بوده است.

بر اساس بررسی های آماری ، محل وقوع بیش از 60 درصد از تصادفات منجر به مرگ در جاده های برون شهری ، حدود 30 درصد در جاده های درون شهری و کمتر از 10 درصد مربوط به جاده های روستایی می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بهار امسال ، 6607 نفر در اثرتصادفات رانندگی کشته شده اند که این رقم 1/5 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته می باشد. اما در تابستان امسال که با آغاز سهمیه بندی بنزین همراه بوده، 6977 نفر قربانی تصادفات رانندگی شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 6/20 درصد کاهش نشان می دهد که بیانگر تاثیر بسزای سهمیه بندی بنزین در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.