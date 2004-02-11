ابراهيم اصغر زاده در حاشيه راهپيمايي پرشكوه مردم تهران در 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : حزب همبستگي در انتخابات ليست جداگانه ارايه نداده و تنها به حمايت از كانديداهاي طرفدار اصلاحات بسنده خواهند كرد.
تا انتخابات اول اسفند با احزاب (17)
اصغرزاده : از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت مي كنيم
دبيركل حزب همبستگي گفت: در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت خواهيم كرد.
ابراهيم اصغر زاده در حاشيه راهپيمايي پرشكوه مردم تهران در 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : حزب همبستگي در انتخابات ليست جداگانه ارايه نداده و تنها به حمايت از كانديداهاي طرفدار اصلاحات بسنده خواهند كرد.
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