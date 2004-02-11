  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۲۸

تا انتخابات اول اسفند با احزاب (17)

اصغرزاده : از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت مي كنيم

اصغرزاده : از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت مي كنيم

دبيركل حزب همبستگي گفت: در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت خواهيم كرد.

ابراهيم اصغر زاده در حاشيه راهپيمايي پرشكوه مردم تهران در 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : حزب همبستگي در انتخابات ليست جداگانه ارايه نداده و تنها به حمايت از كانديداهاي طرفدار اصلاحات بسنده خواهند كرد.

کد مطلب 58440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها