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۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

اجتماع ۱۵٠٠ دانش آموز زرندی در همایش احلی من العسل

اجتماع ۱۵٠٠ دانش آموز زرندی در همایش احلی من العسل

کرمان- مدیر آموزش و پرورش زرند گفت: همایش احلی من العسل، با اجتماع ۱۵٠٠ دانش آموز در زرند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید جعفری گفت: همزمان با سراسر کشور، ۱ هزار و ۵٠٠ نفر دانش آموز عزادار زرندی در رثای قاسم ابن الحسن (ع) در روز ششم محرم به عزاداری خواهند پرداخت.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۸ و ۳٠ دقیقه صبح روز دوشنبه ۲ مرداد ماه در تکیه چهلچراغ شهرستان زرند برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند در خصوص شعار احلی من العسل گفت: قاسم‌بن‌الحسن (ع) یکی از جوان‌ترین شهدای کربلا است که در پاسخ به سوال امام حسین (ع) مبنی بر اینکه شهادت در نگاه تو چگونه است؟ می‌گوید: احلی من العسل؛ یعنی از عسل شیرین‌تر است. او به نبرد با دشمن می‌رود و جان گرامی را تقدیم می‌کند.

کد مطلب 5844201

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