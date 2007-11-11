آهنگ رشد نقدینگی کندتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه سال جاری به 142 هزار و 207 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که حجم نقدینگی کشور در مدت مشابه سال قبل 103 هزار و 480 میلیارد ریال بود.

به عبارت دیگر، رشد حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.4 درصد بود. این رشد در تیرماه سال جاری بیش از 40 درصد بود که کاهش این رشد در مردادماه نشان می دهد تدابیر دولت و بانک مرکزی برای مهار رشد حجم نقدینگی آغاز شده است.

از سوی دیگر، حجم نقدینگی در پایان اسفند سال 85 معادل 128 هزار و 420 میلیارد ریال بود که در مردادماه امسال 10.7 درصد افزایش یافت.

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران از 3 گام اساسی برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت آن به سوی بخش های مولد خبر داد و گفت : مجموعه ای از کارها و سیاستهای مدیریت بهینه نقدینگی را اجرا می کنیم.

