سرانه فضای ورزشی مدارس کشور 18 صدم متر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامرضا کمانه ظهر امروز در همایش سراسری شیوه های نوین آموزش تریبت بدنی در شیراز افزود: با اقدامات صورت گرفته امیدواریم در آینده ای نزدیک این سرانه را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر لایحه بودجه 193میلیارد تومانی برای ایجاد فضای های آموزشی جدید تنظیم شده که در صورت تصویب مجلس می توان از بخش هایی از آن برای احداث فضاهای ورزشی ویژه مدارس استفاده کرد.

مدیرکل تربیت بدنی مدارس کشور خاطرنشان کرد: در گذشته اعتبارات تربیت بدنی بسیار ناچیز بوده که امیدواریم برای سال آینده این مشکل جبران شود.

کمانه در بخش دیگری از سخنان خود از منابع مالی محدود به عنوان یکی از معضلات اساسی پیش روی ورزش مدارس یاد کرد و بیان داشت: در برنامه چهارم توسعه مقرر شده که مدت درس تربیت بدنی به سه ساعت در هفته افزایش یابد اما برای این امر 12 هزار دبیر ورزش در کشور کم داریم که باید نسبت به تامین این تعداد مربی اقدامات لازم را صورت دهیم.