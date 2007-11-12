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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۹:۰۶

نیمی از گندم استان مرکزی به علت کمبود سیلو به تهران منتقل شد

نیمی از گندم استان مرکزی به علت کمبود سیلو به تهران منتقل شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: عبدالله سهرابی گفت: امسال نیمی از ‪ ۴۵۰‬ هزار تن گندم خریداری شده مازاد بر نیاز کشاورزان استان مرکزی به دلیل مشکل سیلو به سیلوهای تهران منتقل شده است.

استاندار استان مرکزی در جریان بازدید از سیلوی سرباز سمنگان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این که ظرفیت ذخیره ‌سازی گندم استان جوابگوی تولید این محصول در منطقه نیست افزود: به علت مشکلات سیلو در این استان و به‌ دلیل ذخیره‌ سازی گندم در فضاهای سرباز نظیر سیلوی سمنگان اراک، کیفیت گندم کاهش خواهد یافت که باید با مشارکت بخش خصوصی سیلو سازی در استان گسترش یابد.

وی ارزش گندم خریداری شده استان را یک هزار و ۲۰میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: شهر اراک حداقل به یک سیلوی ذخیره گندم به ظرفیت ۲۰هزار تن نیاز دارد که برآورد هزینه ساخت آن ۲۰میلیارد ریال است.

سیلوهای استان مرکزی هم اکنون ظرفیت ذخیره‌ سازی حدود ۲۵۰هزار تن گندم را دارد
کد مطلب 584451

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