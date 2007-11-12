نیمی از گندم استان مرکزی به علت کمبود سیلو به تهران منتقل شد

استاندار استان مرکزی در جریان بازدید از سیلوی سرباز سمنگان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این که ظرفیت ذخیره ‌سازی گندم استان جوابگوی تولید این محصول در منطقه نیست افزود: به علت مشکلات سیلو در این استان و به‌ دلیل ذخیره‌ سازی گندم در فضاهای سرباز نظیر سیلوی سمنگان اراک، کیفیت گندم کاهش خواهد یافت که باید با مشارکت بخش خصوصی سیلو سازی در استان گسترش یابد .

وی ارزش گندم خریداری شده استان را یک هزار و ‪ ۲۰ ‬ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: شهر اراک حداقل به یک سیلوی ذخیره گندم به ظرفیت ‪ ۲۰ ‬ هزار تن نیاز دارد که برآورد هزینه ساخت آن ‪ ۲۰ ‬ میلیارد ریال است .