کمبود سیمان از معضلات اصلی پروژه های عمرانی شهرداری است

مهندس مسعود نصر آزادانی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد : متأسفانه در پروژه های عمرانی با کمبود مصالح اصلی روبرو هستیم که کمبود سیمان در سازه های بتنی ، قیر در آسفالت معابر و میلگرد در سازه ای فلزی بطور جدی وجود داشته است و این کمبود همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی تدابیر بکار گرفته شده جهت مقابله با این مشکلات افزود : سعی کرده ایم با اتخاذ تدابیری خاص به نوعی مصرف اقلام یادشده را با اقدامات فنی و علمی کنترل کنیم و در واقع از آنها به صورت بهینه استفاده نماییم که همکاری با برخی از نهادهای دانشگاهی جهت استفاده بهینه از سیمان در پروژه های عمرانی از جمله این تدابیر و اقدامات است.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به افزایش 5/2 برابری حجم پروژه های عمرانی شهر تهران یادآور شد : در زمینه تهیه سیمان هیچگونه حمایت و امتیازی از طرف دولت نداشته ایم و تنها با تدابیر مدیرتی سعی کرده ایم که روند اجرایی پروژه ها با مشکل جدی روبرو نشود.