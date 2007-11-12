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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۱

کمبود سیمان از معضلات اصلی پروژه های عمرانی شهرداری است

کمبود سیمان از معضلات اصلی پروژه های عمرانی شهرداری است

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: یکی از معضلات اصلی پروژه های عمرانی شهرداری کمبود سیمان است که سعی کرده ایم با تدابیر مدیریتی آنرا کنترل کنیم.

مهندس مسعود نصر آزادانی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد : متأسفانه در پروژه های عمرانی با کمبود مصالح اصلی روبرو هستیم که  کمبود سیمان در سازه های بتنی ، قیر در آسفالت معابر و میلگرد در سازه ای فلزی بطور جدی وجود داشته است و این کمبود همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی تدابیر بکار گرفته شده جهت مقابله با این مشکلات افزود : سعی کرده ایم با اتخاذ تدابیری خاص به نوعی مصرف اقلام یادشده را با اقدامات فنی و علمی کنترل کنیم و در واقع از آنها به صورت بهینه استفاده نماییم  که همکاری با برخی از نهادهای دانشگاهی جهت استفاده بهینه از سیمان در پروژه های عمرانی از جمله این تدابیر و اقدامات است.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به افزایش 5/2 برابری حجم پروژه های عمرانی شهر تهران یادآور شد : در زمینه تهیه سیمان هیچگونه حمایت و امتیازی از طرف دولت نداشته ایم و تنها با تدابیر مدیرتی سعی کرده ایم که روند اجرایی  پروژه ها با مشکل جدی روبرو نشود.

کد مطلب 584493

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