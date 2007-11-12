"اعتصاب". لس آنجلس، آمریکا. بیش از سه هزار نویسنده ناراضی در پنجمین روز اعتصاب انجمن نویسندگان تلویزیون و سینما بیرون محوطه استودیوهای فاکس جمع شدند. رید ساکسن ـ اسوشیتدپرس
"بازی قطبی". خلیج هادسن، کانادا. دو خرس قطبی در پارک ملی واپوسک پایتخت خرسها بازی میکنند. خرسها در نزدیک شهر جمع میشوند و منتظر یخ زدن خلیج میمانند. جاناتان هیوارد ـ خبرگزاری کانادا
"رونمایی از توتنخامون". دره شاهان، مصر. 85 سال پس از کشف جسد مومیاییشده معروفترین فرعون مصر، چهره این پسر 19 ساله که سه هزار سال پیش زندگی میکرد در معرض دید عموم قرار گرفت. بن کرتیس ـ اسوشیتدپرس
"تنش پرندهای". سیلوپی، ترکیه. پرندگان روی سیمهای تیغمانند دروازه مرز میان عراق و ترکیه نشستهاند. تنش سیاسی میان این دو کشور همسایه اخیرا افزایش یافته است. مصطفی اوزر ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز
"جهنم". لیائونینگ، چین. یک کارگر معدن زغال سنگ در کارخانهای که به نظر قرنها قدمت دارد کار میکند. تیان لی ـ گاما ـ آیدی / زوما پرس
"یک روز سخت". نیوهمپشایر، آمریکا. ران پل نامزد حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری پس از شرکت در یکی از برنامههای تبلیغاتی به تنهایی استراحت میکند. جیم کول ـ اسوشیتدپرس
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