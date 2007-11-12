عملیات اجرایی مجتمع ورزشی آقایان نکاء آغاز می شود

عادل عالیشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجتمع فوق با اعتباری معادل سه میلیارد و 500 میلیون ریال و در زمینی به مساحت 300 متر مربع در نکا احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه ورزشکاران نکایی همواره از کمبود فضای مناسب ورزشی رنج می برند اظهار داشت: با احداث این مجتمع 120 متر مربع به فضاهای ورزشی شهرستان افزوده می شود.

رئیس اداره تربیت بدنی نکاء نیز از افتتاح مجتمع ورزشی ذوالفقار در این شهرستان خبر داد و گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 200 متر مربع شامل 312 متر استخر مخصوص آقایان و بانوان است.

عالیشان با بیان اینکه افتتاح و احداث این باشگاه در تقویت روح و جسم جوانان موثر است یادآور شد: بخش خصوصی در احداث فضای ورزشی باید رغبت بیشتری داشته باشد.

یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران ساخت 16 سالن ورزشی بانوان و 17 سالن آقایان در 16 شهرستان مازندران بود.