به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين پرسشنامه تاكيد شده است: شهرداري تهران افتخار دارد همزمان با بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي از نظرات و پيشنهادات شما در ارائه هر چه بهتر و بيشتر خدمات شهري استفاده كند.
بر اساس اين گزارش در اين پرسشنامه كه توسط اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران بين راهپيمايان توزيع شد سوالاتي نظير ارزيابي رفتار كاركنان شهرداري با ارباب رجوع، بهترين پروژه شهرداري در سال 82، ارزيابي برنامه هاي ملاقات عمومي شهردار تهران، و مشكلات شهر تهران گنجانده شده است.
در راهپيمايي عظيم 22 بهمن و با توزيع پرسشنامه
شهرداري تهران نظر مردم درباره فعاليتهاي شهرداري جويا شد
شهرداري تهران در طول مسير راهپيمايي عظيم 22 بهمن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با توزيع فرمهاي نظرسنجي، نظر مردم تهران درباره اقدامات شهرداري تهران جويا شد.
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