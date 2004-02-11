شهرداري تهران نظر مردم درباره فعاليتهاي شهرداري جويا شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين پرسشنامه تاكيد شده است: شهرداري تهران افتخار دارد همزمان با بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي از نظرات و پيشنهادات شما در ارائه هر چه بهتر و بيشتر خدمات شهري استفاده كند.

بر اساس اين گزارش در اين پرسشنامه كه توسط اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران بين راهپيمايان توزيع شد سوالاتي نظير ارزيابي رفتار كاركنان شهرداري با ارباب رجوع، بهترين پروژه شهرداري در سال 82، ارزيابي برنامه هاي ملاقات عمومي شهردار تهران، و مشكلات شهر تهران گنجانده شده است.





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