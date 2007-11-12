جو با قیمت روز به عشایر فروخته می شود

مرتضی ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش میزان جو در بازار به دلیل کاهش سطح زیرکشت وعدم واردات آن، بیان کرد: در سال زراعی جاری قبل ازاستحصال جو تفاهم نامه ای با سازمان تعاون روستایی مبنی بر خرید جو توسط این سازمان و تحویل شرایطی این محصول به میزان 15 هزار تن به صندوق به منظورتامین نیازعشایر منعقد شد که متاسفانه به دلیل خرید توافقی این محصول تعهد به این تفاهم نامه از سوی این سازمان منتفی شد.

وی افزود: براساس تفاهم نامه مذکور مقرر بود جو به صورت 5 ماهه با کارمزد بانکی و درصدی سود به سازمان تعاون روستایی تحویل داده شود اما معامله توافقی این محصول در سال جاری منجر به فروش نقدی جو به قیمت روز به عشایر شد.

مدیرعامل صندوق توسعه عشایرعنوان کرد: اتحادیه تعاونی های روستایی با خرید توافقی جو تبدیل به دلالی شد که این محصول را به قیمت روز وارد بازارکرد.

به گفته وی نیاز عشایر کشور به جو سالانه بالغ بر حدود بیش از یک میلیون تن است. ذوالانوار اعلام کرد: با گذشت حدود 6 ماه از سال سهم 49 درصدی دولت در صندوق توسعه سرمایه گذاری عشایر کشور تامین نشده و این امر حمایت موثر از عشایر کشور را با مخاطره روبرو کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی و تاسیس صندوق توسعه سرمایه گذاری عشایر با مشارکت دولت، ادامه روند همکاری دولت در راستای حمایت مالی از عشایر کشور را امری حیاتی و ضروری ارزیابی کرد.

مدیرعامل صندوق توسعه عشایر اظهار داشت: براساس ماده 12 قانون تشکیل این گونه صندوق ها پیش بینی شده که مبلغ 100 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد از سوی دولت تامین شود که تا کنون حدود 20 درصد این رقم به صندوق پرداخت شده و کمبود منابع سبب شده تا صندوق در تامین منابع مورد نیاز عشایر کشور و حمایت از این قشر تضعیف شود.

وی با اشاره به عدم تصویب بودجه برای تامین منابع مالی صندوق توسعه سرمایه گذاری عشایر، بیان کرد: در سال گذشته تلاش اعضای صندوق برای اختصاص رقمی از بودجه سالیانه کشور به منظور تامین مالی و حمایت از عشایر ناکام ماند.

ذوالانوار تصریح کرد: در سال مالی گذشته منتهی به آخر شهریور ماه سال جاری بالغ بر 63 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق به عشایر کشور با نرخ سود 3.5 درصد پرداخت شده است.