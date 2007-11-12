سرانه مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر جوامع در حال توسعه

دکتر حمید عطایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ویژگی بارز فرهنگ دارویی در ایران را، مصرف بیش از اندازه داروهای تزریقی دانست و افزود: متاسفانه این وضعیت نسبت به کشورهایی که از لحاظ سطح بهداشتی مشابه کشور ما هستند، بالاتر است.

این داروساز، عدم شناخت مردم از دارو را مهم ترین دلیل مصرف غیر منطقی دارو دانست و گفت: دارو یک ماده شیمیایی است، وقتی وارد بدن می ‌شود به جایی از بدن که حساس است، واکنش نشان می ‌دهد و باعث بیماری در درازمدت می ‌شود.

عطایی، با اشاره به اینکه مصرف سرانه داروهای تزریقی در ایران در سال گذشته حدود 4/11 بوده است، اظهار داشت: این رقم حدود 4 برابر میانگین مصرف سرانه جوامع در حال توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دارو درست مصرف شود، عوارض نخواهد داشت، افزود: متاسفانه برخی از بیماران به دلیل جا افتادن فرهنگ غلط مصرف دارو، از پزشک می خواهند که داروی بیشتری برای آنان تجویز کند.

این داروساز، عمده ‌ترین ابزار برای کنترل این فرهنگ غلط را آموزش و ارائه آگاهی به بیماران عنوان کرد و افزود: کارگاه های آموزشی نیز باید برای پزشکان برگزار شود تا تحت تاثیر خواسته بیماران و برای کوتاه کردن مدت درمان به تجویز بیش از حد دارو نپردازند.