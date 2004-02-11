اولين نشانه ها از ليست هاي انتخاباتي احزاب و ائتلاف گروه هاي سياسي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، مجمع روحانيون مبارز تا كنون 190 نفر را به عنوان كانديداي خود برگزيده است.

به گفته مهدي كروبي، ليست مجمع تقريباً نهايي شده و به دنبال جذب كانديداهاي ديگر نيز مي باشد.

بر اساس اين گزارش ائتلاف آباداني و توسعه ايران ، حزب اعتدال و توسعه و ائتلاف فارغ التحصيلان اروپا، امريكا و اقيانوسيه فهرست انتخاباتي خود را امروز اعلام كردند.

در فهرست ائتلاف آباداني و توسعه ايران تعدادي از چهره هاي اصلاح طلب از احزاب همبستگي، كارگزاران سازندگي و مجمع روحانيون مبارز به چشم مي خورند.

از سوي ديگر جبهه مشاركت ايران اسلامي كه پيش از اين اعلام كرده بود در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه نامزد انتخاباتي معرفي نمي كند فعاليت ستادهاي انتخاباتي خود را در سراسر كشور متوقف كرد.

علي شكوري راد، رئيس ستاد انتخاباتي اين جبهه اظهار داشت كه به زودي بيانيه اعلام خاتمه كار ستادهاي انتخاباتي جبهه مشاركت صادر خواهد شد.

گفتني است ؛ چهره شهر تهران در چند روز اخير تقريباً انتخاباتي شده و تعدادي از تشكل هاي شناسنامه دار و برخي ائتلاف هاي با عناوين جديد، با نصب پلاكاردهايي در قالب شعار انتخاباتي خود وارد مرحله تبليغاتي شده بودند.

بعضي از بيلبوردها و پلاكاردهاي نصب شده مربوط به ائتلاف هاي جديدي است كه اخيراً به طور مكرر در محافل سياسي و به مناسبت بزرگداشت دهه فجر توسط سخنرانان اين مراسم از آن نام برده مي شود.

اين در حالي است كه مطابق قانون انتخابات، تبليغات انتخاباتي كانديداها پس از ساعت 24 امشب آغاز مي شود.



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