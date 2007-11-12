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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

تیم مس کرمان با انگیزه کامل در جام حذفی شرکت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان گفت: شرکت مقتدرانه در جام حذفی برای صنعت مس کرمان از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل با انگیزه کامل در این مسایقات حضور خواهیم یافت.

حمید نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم صنعت مس کرمان با انگیزه کامل در مسابقات جام حذفی کشور شرکت می کند.

وی خاطرنشان کرد: دیدارهای جام حذفی برای تیم مس از اهمیت خاصی برخوردار است و با تمام قوا در این رقابت ها شرکت خواهیم کرد.

نیک نفس افزود: تیم مس در هر بازی بهتر عمل می کند و به شخصیت تیمی و هماهنگی کامل دست یافته اند و این مسئله به دلیل اعتماد مدیریت به کادر فنی بخصوص فرهاد کاظمی صورت پذیرفته است.

وی یادآور شد: بازیکنان مس به هماهنگی لازم دست یافته اند و اگر اسیر حساسیت بازی ها نشوند در آینده نتایج بهتری را کسب خواهند کرد.

مدیرعامل صنعت مس کرمان ادامه داشت: درباره بازی مس کرمان با ابومسلم در چارچوب رقابتهای جام حذفی درخواستی به سازمان لیگ جهت برگزاری این دیدار یک روز زودتر از برنامه مشخص شده ارائه شده است.

وی درباره محرومیت فرزاد حسین خانی گفت: این چنین مسائل همیشه در تیمهای مختلف بوجود می آید، حسین خانی هم به دلیل درگیری با "ادینهو " در تمرینات تیم از سوی کادر فنی تیم محروم شده است.

کد مطلب 584769

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