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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

صدور حکم تبعید برای اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد

صدور حکم تبعید برای اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد

معاون دادستان تهران در امور زندانها با تاکید بر برخورد جدی دستگاه قضائی با اراذل و اوباش گفت: اراذل همچنان بر اساس احکام دادگاهها تبعید می شوند.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برخی عنوان می کنند که اعمال مجازات های سنگین به خصوص اعدام و تبعید برای اراذل و اوباش و آنان که به عنوان مزاحمین نوامیس مردم دستگیر می شوند متوقف شده اما باید گفت برخورد جدی دستگاه قضائی با این قشر همچنان ادامه دارد .

وی تصریح کرد: قضات کماکان از حکم تبعید به عنوان مجازات تکمیلی استفاده می کنند و صدور چنین حکمی منوط به نظر شخص قاضی است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها همچنین در خصوص 18 پرونده مربوط به اراذل و اوباش گفت : به زودی حکم این افراد صادر و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 584797

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