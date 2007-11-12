صدور حکم تبعید برای اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برخی عنوان می کنند که اعمال مجازات های سنگین به خصوص اعدام و تبعید برای اراذل و اوباش و آنان که به عنوان مزاحمین نوامیس مردم دستگیر می شوند متوقف شده اما باید گفت برخورد جدی دستگاه قضائی با این قشر همچنان ادامه دارد .

وی تصریح کرد: قضات کماکان از حکم تبعید به عنوان مجازات تکمیلی استفاده می کنند و صدور چنین حکمی منوط به نظر شخص قاضی است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها همچنین در خصوص 18 پرونده مربوط به اراذل و اوباش گفت : به زودی حکم این افراد صادر و اجرا خواهد شد.