سرمربي پاختاكور : زمين فولاد شهر استاندارد نبود

به گزارش خبرنگار"مهر" تاج مراد آقا مرادف كه به شدت نسبت به ابعاد زمين ورزشگاه فولاد شهرمعترض بود با حالتي پرخاشگرانه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد . وي گفت : زمين ورزشگاه فولاد شهر كوچك بود و بازيكنان ما به بازي در چنين زميني عادت نداشتند . البته ذوب آهن هم تيم خوش شانسي بود چون آنها از تنها موقعيتي كه داشتند نهايت استفاده را كردند و به گل پيروزي رسيدند ولي مطمئن باشيد در بازي برگشت اين نتيجه را جبران خواهيم كرد .

سرمربي پاختاكور با بيان اينكه پيش بيني آينده كار سختي است و هنوز نمي توان گفت كه چه تيمي از اين گروه صعود خواهد كرد ، افزود : با توجه به اينكه اطلاعات زيادي از تيم هاي اين گروه نداريم و هنوز تيمها بازي هاي اول خود را برگزار كردند نمي شود بطور قاطع درباره آينده اظهار نظر كرد ولي ما هنوز نااميد نيستيم و تلاش خواهيم كرد در بازي هاي آينده اين شكست را جبران كنيم .

مرادف در پاسخ سئوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد چرا تيم هاي ازبكستاني معمولا در بيرون از خانه نتايج ضعيفي كسب مي كنند ولي در زمين خود بهتر نتيجه مي گيرند، تاكيد كرد : ما هم همين ادعا را نسبت به تيم هاي ايراني داريم . تيمهاي فوتبال شما هم معمولا به همين شكل نتيجه مي گيرند . ما هنوز بازي برگشت را داريم و مي توانيم در آن بازي نتيجه ضعيف خودمان را در بازي امروز جبران كنيم .