زنان در تولید علم دو دهم جلوتر از مردان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی دختران اظهار داشت: طی چند سال گذشته زنان و دختران ایرانی در همه زمینه ها موجب افتخار و سرافرازی این مرز و بوم بودند.

وی افزود: طی سال های اخیر، 67 درصد از قبول شدگان در کنکور سراسری دختران بودند که این امر نشان از پیشرفت همه جانبه زنان و دختران ایرانی و اهمیت نقش دختران در جامعه اسلامی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی به زن به عنوان نیروی کار ارزان قیمت، در دسترس و کم توقع نگاه می کنند و از آنها بیگاری می کشند به نحوی که 60 درصد از کارگران کارخانه ها در این کشورها زنان هستند.

آجرلو با اشاره به نقش فعال و تاثیر گذار زن در جامعه یادآور شد: زنان ایرانی در بحث انرژی هسته ای و علوم مربوط به این شاخه نقش مهمی ایفا کرده اند به طوری که در مراکز فناوری هسته ای زنان بین 24 تا 45 ساله از تاثیرگذارترین نیروهای بدست آورنده این انرژی بوده اند.

نماینده مردم کرج در مجلس اعلام کرد: امروز باید تمام جهان از متمدن و مدرن بودن زنان ایرانی آگاه شوند و تمام دستاوردهای آنان را در عرصه های مختلف مشاهده کنند و بدانند که برخلاف تبلیغات سو کشورهای خارجی آنها در هیچ زمینه ای محدودیت ندارند.

وی بیان داشت: زنان ایرانی باید به خودباوری برسند و علم، بصیرت و تعمیق معنوی را سرلوحه هدف خود قرار دهند و در جریان های اجتماعی دخالت داشته باشند.