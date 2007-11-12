سابقه نمایندگی ملت برگ برنده نوذری برای کسب رای اعتماد است

محمد قمی نماینده پاکدشت و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، متذکر شد: برخورداری یک مدیر دولتی یا وزیر از سابقه نمایندگی مجلس این امید را ایجاد می کند که دستگاهی که تحت مدیریت او قرار دارد، تعامل خوب و سازنده با نهاد قانونگذاری داشته باشد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به سابقه گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت نفت در این وزارتخانه، گفت: اگر کسی که سکاندار یک وزارتخانه می شود، به مسائل و مشکلات و چالش های آن دستگاه و راه های برون رفت از چالش ها آشنا باشد، نزد مدیران و کارکنان سازمان متبوعش مقبولیت خواهد داشت.

او در پایان پیش بینی کرد سرپرست فعلی وزارت نفت به دلیل آشنایی با صنعت نقت و تعامل با نمایندگان ملت، روز چهارشنبه هفته جاری از مجلس رای اعتماد می گیرد .