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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

قمی در گفتگو با مهر:

سابقه نمایندگی ملت برگ برنده نوذری برای کسب رای اعتماد است

سابقه نمایندگی ملت برگ برنده نوذری برای کسب رای اعتماد است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تسلط غلامحسین نوذری بر مسائل قانونگذاری به واسطه دو دوره نمایندگی ملت، سبب می شود که او با رای بالایی به عنوان وزیر نفت انتخاب شود.

محمد قمی نماینده پاکدشت و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، متذکر شد: برخورداری یک مدیر دولتی یا وزیر از سابقه نمایندگی مجلس این امید را ایجاد می کند که دستگاهی که تحت مدیریت او قرار دارد، تعامل خوب و سازنده با نهاد قانونگذاری داشته باشد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به سابقه گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت نفت در این وزارتخانه، گفت: اگر کسی که سکاندار یک وزارتخانه می شود، به مسائل و مشکلات و چالش های آن دستگاه و راه های برون رفت از چالش ها آشنا باشد، نزد مدیران و کارکنان سازمان متبوعش مقبولیت خواهد داشت.

او در پایان پیش بینی کرد سرپرست فعلی وزارت نفت به دلیل آشنایی با صنعت نقت و تعامل با نمایندگان ملت، روز چهارشنبه هفته جاری از مجلس رای اعتماد می گیرد .

کد مطلب 584819

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