هشت میلیون نفر در جشنواره "تسنیم" شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست خبری جشنواره تسنیم 2 امروز با حضور شهرام گیلآبادی مدیر رادیو جوان، سیدحسین حسینی مدیر روابط عمومی این شبکه و نمایندگان خبرگزاریها و مطبوعات در سالن شماره یک نشستهای جنبی چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد.
در ابتدای این نشست گیلآبادی با اشاره به صحبتهای رئیس مجلس در مراسم اختتامیه جشن تسنیم یک گفت: "دکتر حداد عادل در جشنواره سال گذشته اشاره کردند که این جشنواره بزرگترین جشنواره هنری، مردمی و قرآنی است. خوشحالم که توانستهایم با پشتوانه قرآن جشنوارهای بنا کنیم. سال قبل شش میلیون نفر در این جشن شرکت کرده بودند، اما امسال هشت میلیون و اندی شرکتکننده داشتهایم و 840 هزار اثر داوری شدند و مابقی آثار در قرعهکشی شرکت داده میشوند."
مدیر رادیو جوان خاطرنشان ساخت: "جشن تسنیم خیلی گسترده برگزار شد و آثار زیادی از رئیس جمهور محترم گرفته تا رئیس مجلس و وزاری محترم تا رئیس سازمان صدا و سیما، شهردار و هنرمندان در آن شرکت کردند. استاد محمود فرشچیان هم شش اثر به جشن ارسال کرد که یکی از آثار او منحصربفرد است. کاریکاتوریستهای مطرح همچون سیدمسعود شجاعی طباطبایی، محمدحسین نیرومند و ... از دیگر شرکتکنندگان بودند. بیش از 50 فیلم برای جشن ارسال شد و ما این بخش را مجزا کردیم."
وی با اشاره به وبلاگهای ارسال شده در جشن تسنیم گفت: "در این بخش نسبت به سال گذشته با رشد 500 درصدی رو به رو بودیم. اولین نمایشگاه آثار تسنیم هم از فردا صبح با 60 اثر برگزیده در صدا و سیما برپا میشود. روز شنبه 26 آبان همزمان با مراسم اختتامیه ساعت 17 در سالن وزارت کشور برگزار و گزیده آثار در تالار وحدت به نمایش گذاشته میشود. یک بخش قرآنی متفاوت در اختتامیه خواهیم داشت و یک نشان طلایی به شرکتکنندگان ویژه خواهیم داد."
گیلآبادی اشاره کرد: "در هر بخش دو نفر (یک نفر برگزیده و یک نفر برتر) انتخاب میشود. نفر اول تندیس جشن و سفر حج و نفر دوم سفر حج برنده میشود. در جشن تسنیم دو 43 کشور شرکت داشتند که پنج کشور به ترتیب بیشترین آثار رسیده عبارتند از کویت، آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه. یک مستند هم از سفر برندگان جشن تسنیم سال گذشته به حج تهیه شده که از یکی از شبکههای سیما پخش میشود. همچنین آثار قرآنی در مکه و مدینه با رایزنیهای فرهنگی در آنجا به نمایش گذاشته میشود."
در انتهای مراسم مدیر رادیو جوان اثر مکتوب دکتر محمود احمدینژاد را رونمایی کرد. در متن این اثر آمده: "سوره دهر داستان انسان است. انسانی که میتواند از هیچ به همه چیز و قله کمال انسانی و بهترین درجات معنوی نزد خدای متعال صعود کند. الگو و نمونه نیز وجود دارد؛ اهل بیت علیهم السلام مصداق بارز این صعود و عروجند و خدای متعال چه ساده و زیبا امکان تعالی انسان را بیان فرموده است که این سوره و این داستان یک تذکر برای افرادی است که میخواهند به سوی خدا راه گشایند و حرکت کنند. از خدای متعال میخواهم همه بشریت را قدردان و عالم و عامل به قرآن قرار دهد."
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