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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

هشت میلیون نفر در جشنواره "تسنیم" شرکت کردند

هشت میلیون نفر در جشنواره "تسنیم" شرکت کردند

مدیر رادیو جوان صبح امروز در آخرین نشست خبری جشنواره "تسنیم 2" از شرکت بیش از هشت میلیون نفر در این جشن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست خبری جشنواره تسنیم 2 امروز با حضور شهرام گیل‌آبادی مدیر رادیو جوان، سیدحسین حسینی مدیر روابط عمومی این شبکه و نمایندگان خبرگزاری‌ها و مطبوعات در سالن شماره یک نشست‌های جنبی چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست گیل‌آبادی با اشاره به صحبت‌های رئیس مجلس در مراسم اختتامیه جشن تسنیم یک گفت: "دکتر حداد عادل در جشنواره سال گذشته اشاره کردند که این جشنواره بزرگترین جشنواره هنری، مردمی و قرآنی است. خوشحالم که توانسته‌ایم با پشتوانه قرآن جشنواره‌ای بنا کنیم. سال قبل شش میلیون نفر در این جشن شرکت کرده بودند، اما امسال هشت میلیون و اندی شرکت‌کننده داشته‌ایم و 840 هزار اثر داوری شدند و مابقی آثار در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند."

مدیر رادیو جوان خاطرنشان ساخت: "جشن تسنیم خیلی گسترده برگزار شد و آثار زیادی از رئیس جمهور محترم گرفته تا رئیس مجلس و وزاری محترم تا رئیس سازمان صدا و سیما، شهردار و هنرمندان در آن شرکت کردند. استاد محمود فرشچیان هم شش اثر به جشن ارسال کرد که یکی از آثار او منحصربفرد است. کاریکاتوریست‌های مطرح همچون سیدمسعود شجاعی طباطبایی، محمدحسین نیرومند و ... از دیگر شرکت‌کنندگان بودند. بیش از 50 فیلم برای جشن ارسال شد و ما این بخش را مجزا کردیم."

وی با اشاره به وبلاگ‌های ارسال شده در جشن تسنیم گفت: "در این بخش نسبت به سال گذشته با رشد 500 درصدی رو به رو بودیم. اولین نمایشگاه آثار تسنیم هم از فردا صبح با 60 اثر برگزیده در صدا و سیما برپا می‌شود. روز شنبه 26 آبان همزمان با مراسم اختتامیه ساعت 17 در سالن وزارت کشور برگزار و گزیده آثار در تالار وحدت به نمایش گذاشته می‌شود. یک بخش قرآنی متفاوت در اختتامیه خواهیم داشت و یک نشان طلایی به شرکت‌کنندگان ویژه خواهیم داد."

گیل‌آبادی اشاره کرد: "در هر بخش دو نفر (یک نفر برگزیده و یک نفر برتر) انتخاب می‌شود. نفر اول تندیس جشن و سفر حج و نفر دوم سفر حج برنده می‌شود. در جشن تسنیم دو 43 کشور شرکت داشتند که پنج کشور به ترتیب بیشترین آثار رسیده عبارتند از کویت، آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه. یک مستند هم از سفر برندگان جشن تسنیم سال گذشته به حج تهیه شده که از یکی از شبکه‌های سیما پخش می‌شود. همچنین آثار قرآنی در مکه و مدینه با رایزنی‌های فرهنگی در آنجا به نمایش گذاشته می‌شود."

در انتهای مراسم مدیر رادیو جوان اثر مکتوب دکتر محمود احمدی‌نژاد را رونمایی کرد. در متن این اثر آمده: "سوره دهر داستان انسان است. انسانی که می‌تواند از هیچ به همه چیز و قله کمال انسانی و بهترین درجات معنوی نزد خدای متعال صعود کند. الگو و نمونه نیز وجود دارد؛ اهل بیت علیهم السلام مصداق بارز این صعود و عروجند و خدای متعال چه ساده و زیبا امکان تعالی انسان را بیان فرموده است که این سوره و این داستان یک تذکر برای افرادی است که می‌خواهند به سوی خدا راه گشایند و حرکت کنند. از خدای متعال می‌خواهم همه بشریت را قدردان و عالم و عامل به قرآن قرار دهد."

کد مطلب 584827

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