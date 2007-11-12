دانشجویان برای ماموریت های بزرگ بین المللی آماده شوند/ بخشی از تورم محصول جنگ روانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران سخن می گفت، اظهار داشت : این برای ملت ایران یک افتخار است که دانشجویانش از وضع موجود ابراز نارضایتی می کنند، زیرا به دنبال قله های آرمانی بالاتر از وضع موجود هستند.

وی گفت : با تعریفی که شما از آرمانهایتان دارید باید به این سئوال جواب داد که قله مد نظر ما کجاست ؟ به خصوص برای ما که پرچم دار الگوها و ویژگی هایی هستیم که در آن پیشرفت انقلاب اسلامی مد نظر است.

رئیس جمهور افزود : در حال حاضر شرایط به گونه ای است که انسان می تواند تمامی استعدادهایش را شکوفا کند و اگر ما به دنبال جامعه ای سعادتمند در جهان باشیم می توانیم اهداف خود را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال آن قله هایی هستیم که درآن تمام استعدادها و توانایی های جوانان ما به خصوص دانشگاهیان شکوفا شود گفت: شما دانشجویان و دانشگاهیان باید تلاش کنید تا با استفاده از استعدادهای خدادادی در یک زمان بتوانید بر تمامی عالم احاطه داشته باشید زیرا به اعتقاد بنده توانایی در وجود شما هست و مهمتر از آن اینکه ما می توانیم به قله های پیشرفت و سعادت دست پیدا کنیم.

احمدی نژاد همچنین امید را یکی از شیوه های رسیدن به تمامی قله های سعادت دانست و گفت: شیطان به دنبال آن است که امید را از دانشجو و دانشگاهیان ما بگیرد اینکه می گویند ظرف 10 سال نمی شود به قله های علمی دنیا دست پیدا کرد به اعتقاد بنده درست نیست زیرا این امر شدنی است و شما دانشگاهیان می توانید دانشگاه های ایران را به برترین دانشگاه های جهان برسانید.

وی گفت: ما امروز نیازمند الگو و معیار هستیم، نیازمند کسانی هستیم که دست ما را بگیرند و خداوند برای این امر انسان های کامل را قرار داده است.

رئیس جمهور گفت: مگر می شود از یک کویر بدون کاروان عبور کرد، عجیب است در کویر ما به دنبال زنگوله شتر کاروان می گردیم اما به دنبال بلدچی نمی گردیم پس چطور ممکن است قله کمال را بدون راهنما طی کنیم.

احمدی نژاد افزود : شما دانشجویان بدانید تمام این دنیای مادی همان زنگوله شتر است که امروز بشریت را در بند خود کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای موجود در دانشگاه های کشور اشاره کرد و گفت: بنده خوشحالم که فضای دانشجویی همواره یک فضای آرمانی بوده است حتی زمانی که در بحث های دانشجویی دچار مسائل و انحرافاتی بودیم می دیدیم که آرمانخواهی انقلابی و اسلامی در دانشگاه ها وجود داشت .

رئیس جمهور با بیان اینکه توقف در یک اندیشه ممکن نیست گفت: انسان باید به دنبال انگیزه کمال باشد که این موضوع همان آرمانخواهی است. ما باید از این ویژگی استفاده لازم را کنیم .

احمدی نژاد گفت : آن چیزی که ما را حرکت می دهد، کار برای خداست اما متاسفانه برخی از قدرت ها بویی از این موضوع نبرده اند.

وی گفت : در طول تاریخ حتی در دوران گذشته که ما دانشجو بودیم، اشخاصی بودند که سرکه و نان می خوردند وقتی به پول رسیدند دیگر کسی را نمی شناختند در همین دانشگاه بنده در آن دوران ماشین ژیان مدل 56 داشتم که شخصی مرا دید و به بنده گفت عقاید شما عقاید آمریکایی است، حال جالب این بود که همان شخص مدل ماشینش بالاتر از مدل ماشین بنده بود اما امروز همان آقا دو بار میلیاردر شده و هر دو بار هم ورشکسته شده است که حتی یک بار برای کمک خواستن به نزد من آمد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بحث حضورش در دانشگاه کلمبیای آمریکا اشاره کرد و گفت: بنده وقتی در آنجا حضور داشتم ، یقین داشتم که با فضای مسمومی که آنان در دانشگاه ایجاد کرده اند مولایم خواهد آمد و صحنه را اداره خواهد کرد.

احمدی نژاد گفت: وقتی من به ایران بازگشتم برخی به بنده می گفتند که باید این صحنه را ترک می کردی اما بنده به آنها گفتم کسی حق نداشت این صحنه را ترک کند آن هم به نفع دشمنان.

وی گفت: باور من این است که آخرین حرکت برای نابودی دشمنان آغاز شده است و خداوند عیدی استکبار را به خاک مذلت خواهد کشاند.

رئیس جمهور خطاب به دانشجویان حاضر گفت: شما دانشجویان در شرایط فعلی باید خود را آماده کنید برای ماموریت های بزرگ و بین المللی. چرا که امروز ما با خیل تقاضاهای همکاری از تمامی کشورهای جهان مواجه هستیم.

احمدی نژاد گفت: امروز کشورهای مختلفی هستند که تقاضای همکاری علمی، اقتصادی و فناوری از ما دارند پس ما باید به سرعت مسائل جغرافیایی ایران را حل کنیم و به اعتقاد بنده ما می توانیم به سرعت به این قله دست پیدا کنیم.

وی یادآور شد: باور من این است که با همین دانشجویان و دانشگاهیان می توان کشور را صد برابر آنچه که دو سال پیش اعلام کرده بودم ساخت.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح ساختار ، همواره با مشکلات روبرو بوده است، گفت: ما باید این موضوع را قبول کنیم که هر گاه می خواهیم تغییری در ساختار ایجاد کنیم مشکلاتی بر سر راه ما وجود دارد. مثلا در بحث هسته ای دشمن بسیار مصمم بود که نگذارد به اهدافمان دست پیدا کنیم اما با تمامی این حرف ها ما توانستیم مشکلات را از سر راه برداریم.

دشمن امروز با تمام توان به سراغ ما آمده تا نگذارد ما قله های سعادت را فتح کنیم اما با تمامی این حرفها متاسفانه برخی از افراد داخل کشور بودند که بیشترین ضربه را به ما نسبت به خارجی ها زدند که در طول چند سال گذشته ما شاهد این موضوع بودیم .

وی گفت: دشمن در سالهای اخیر مسیری را طراحی کرد که ما را با استفاده از برخی افراد در داخل به سازش بکشد که در این بخش اقتصاد ما در حال حاضر با فشارهای موجود سنگر به سنگر در حال مبارزه ایم .

رئیس جمهوری گفت: امروز دشمن با فشارهای زیرپوستی به دنبال آن است که اقتصاد ما را دچار مشکل کند، دشمن با تحت فشار گذاشتن دستگاههای می خواهد ما را تحت فشار قرار دهد تا سازش کنیم و افرادی را فرستاده تا اطلاعات ما را به آنها بفروشند.

وی گفت: در شرایط کنونی برخی قاضی پرونده کسی را که به عنوان جاسوس شناخته شده را تحت فشار گذاشته اند تا وی را تبرئه کند ، اما بنده در جمع شما دانشجویان می گویم که این افراد باید بدانند ملت ایران اجازه نخواهند داد مجرمین از دست قانون و ملت ایران نجات پیدا کنند.

احمدی نژاد افزود: بنده اعلام می کنم شرایط این طور نخواهد ماند که ما بنشینیم و نگاه کنیم و خائنین هر کاری که می خواهند انجام دهند، اگر در بحث هسته ای ما سخن به میان نمی آوریم و به خاطر برخی از حساسیت‌ها مراعات آنها را می‌کنیم ، به خاطر حساسیت های موجود در این زمینه است.

وی همچنین در خصوص مافیای اقتصادی گفت: ما با تمام وجود با مافیای اقتصادی درگیریم ، جیغ های بنفشی که آنان می‌کشند و شما می شنوید به دلیل نیشکون هایی است که ما می گیریم. اگر امروز برخی ها فریاد می کشند به دلیل آن است که می بینند احمدی نژاد هنوز روحیه دانشجویی اش را از دست نداده است.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان دانشجویی مبنی بر ظرفیت موجود دانشگاه ها کافی نیست، گفت: ما در تلاشیم ظرفیت دانشگاه ها را بیش از ظرفیت فعلی کنیم که این موضوع در دست پیگیری است.

احمدی نژاد همچنین در خصوص پروژه های تحقیقاتی که یکی دیگر از سئوالات دانشجویان حاضر در این جلسه بود، گفت: دولت بر اساس پروژه هایی که بر اساس مشکلات کشور تعریف شده خارج از بودجه دانشگاه بودجه اختصاص خواهد داد تا آن پروژه ها هر چه زودتر محقق گردد.

رئیس جمهور گفت: همه دانشگاه ها باید رساله های دانشجویی را بر اساس نیازهای کشور تعریف کنند که اگر هر رساله ای بر این اساس تعریف شد ما هزینه هایش را به طور کامل پرداخت می کنیم.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سیاست های خارجی وزارت امور خارجه با دولت همراه نیست، گفت: این حرف درست است، زیرا اگر شما بخواهید یک سازمان را حرکت دهید باید خیلی جلوتر از آن سازمان یا وزارتخانه باشید اما باید همین جا اعلام کنم که وضعیت وزارت امور خارجه ایران نسبت به سالهای گذشته بسیار تغییر کرده است، اما با این حال آن نقطه آرمانی که شما مد نظرتان است از آن سخن به میان می آورید قبول دارم که محقق نشده است.

وی گفت: بنده در همین جا و در کنار شما اعلام می کنم که در بخش سیاست های خارجی بنده طبق سخنانی که اعلام کرده ام پایبندم و تا آخر کار ایستادگی خواهم کرد.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مذاکره با آمریکا به چه معناست و چه لزومی دارد که ما با آمریکا بر سر میز مذاکره بنشینیم ، گفت: موضوع مذاکره با آمریکا معلوم است، آمریکا به دنبال کینه ورزی با ملت ایران است، اما مذاکره یک ابزار کاری است و یکی از وظیفه های اصلی دستگاه دیپلماسی است، مذاکره یک ابزار دیپلماتیک است که با آن می توان فضای سیاسی و آرایشی دشمن را بر هم زد و بر اساس همان سیاست ها ، از منافع و سیاست های خود حفاظت کرد.

احمدی نژاد همچنین در خصوص فعالیت های اقتصادی کشور گفت: اینکه برخی ها می گویند دولت خارج از مصوبات مجلس از پول نفت بر می دارد و خرج می کند درست نیست زیرا بر اساس مصوبه مجلس ، دولت در سال جاری تنها 27 میلیارد دلار برای کارهای زیر ساختی وعمرانی می تواند هزینه کند و 3 میلیارد دلار نیز برای واردات بنزین برداشت کند .

وی گفت: ما برای این کارها لوایحی را تنظیم کرده ایم که به مجلس داده ایم و نمایندگان مجلس نیز آن لوایح را به تصویب رساندند.

رئیس جمهور گفت: اینکه برخی ها می گویند قیمت نفت بالا رفته و این افزایش قیمت به نفع دولت است درست نیست زیرا بالا رفتن قیمت نفت تبعاتی برای ما دارد.

احمدی نژاد گفت: هر زمان که قیمت نفت بالا برود، قیمت های جهانی نیز افزایش پیدا می کند که این موضوع به نفع ما نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم موجود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تورم در کشور ما ریشه دارد که بحث امروز و دیروز نیست.

رئیس جمهور گفت: ما در تورم با دو موضوع روبرو هستیم که یک بخش آن در درون اقتصاد است و بخش دیگری به عملیات های روانی که برخی ها به آن دامن می زنند بر می گردد.

احمدی نژاد ادامه داد : متاسفانه در کشور و بعضی اوقات در خارج از کشور با کارهای سازماندهی شده فعالیت های روانی راه می اندازند که باعث افزایش تورم می شوند، به عنوان مثال می توانم به همان موضوع گوجه فرنگی که سال پیش به آن اشاره کردم مجددا اشاره کنم زیرا زمانی که بنده این موضوع را مطرح کردم برخی با فعالیت روانی به افزایش قیمت این محصول کمک کردند.