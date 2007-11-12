500 دستگاه تاکسی به ناوگان حمل و نقل خراسان جنوبی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 70 دستگاه اتوبوس و 150دستگاه مینی بوس نیز از سوی هیئت دولت به شهرداری های این استان اختصاص یافته است افزود: این مصوبات حداکثر تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی نبود پارکینگ عمومی در شهر بیرجند را از جمله مشکلات ترافیکی در مرکز شهر عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت بیش از 500 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای ساخت پارکینگ طبقاتی در شهر بیرجند اختصاص یافته است.

شهردار بیرجند از تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار هیئت دولت برای تامین ماشین آلات خدمات شهری مورد نیاز شهرداری استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت 25 میلیارد تومان اعتبار در سال های 86 و 87 برای بهبود عبور و مرور و حمل و نقل درون شهری شهرستان بیرجند، فردوس و قاین اختصاص یافته است.

محسن زاده با اشاره به این که به صورت غیر مستقیم نیز شهرداری از برخی دیگر از مصوبات هیئت دولت سهم می برد، یادآور شد: با افزایش دو برابری اعتبارات عمرانی استان به تبع اعتبارات شهرداری ها نیز افزایش خواهد یافت.

وی ایجاد 15 جایگاه سوخت CNG توسط بخش خصوصی را از دیگر مصوبات دولت در این استان عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا نیز شهرداری می تواند در ساخت این جایگاه ها سهیم باشد.

شهردار بیرجند عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و وزیر مسکن نیز پنج هکتار زمین از مسکن و شهرسازی به صورت رایگان برای انتقال صنوف مزاحم در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که شهرداری با اجاره پایین در اختیار این صنوف قرار دهد.