مواضع اسرائیل بیانگر مثبت بودن گزارش البرادعی است

حشمت الله فلاحت پیشه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، در مورد گزارش البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، که در روزهای آینده منتشر می شود ، گفت: نحوه استقبالی که از گزارش البرادعی شده نشان می دهد که متن این گزارش آماده شده است .

وی گفت : مواضع تند اسرائیلی ها که به پیشواز این گزارش آمده اند است که به شدت نسبت به این گزارش اعتراض و علیه البرادعی صحبت کرده اند.

وی افزود: این مواضع نشان از این دارد که گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به نفع ایران تمام خواهد شد.



مجلس بر قوانین هسته ای حساس است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد جلسه سه شنبه مسئولان هسته ای کشور با اعضای این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی در مورد مباحث هسته ای دو قانون الزام دولت به تکمیل فن آوری هسته ای و نیز الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت تثبیت کرده است که روی این دو قانون بسیار حساس است.

فلاحت پیشه ادامه داد : بر این اساس در زمان رویدادهای اساسی در پرونده هسته ای، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مسئولان مذاکره کننده و مسئولان پرونده هسته ای دعوت می کند تا در کمیسیون حاضر و به ارائه توضیحاتی در مورد روند پرونده هسته ای بپردازند.

وی شرایط امروز کشور را حساس توصیف کرد و گفت: امروز آمریکایی ها متوجه شده اند که آژانس و البرادعی دیگر نمی توانند به عنوان یک بهانه در موضوع هسته ای ایران عمل کنند و به نوعی به سمت دور زدن موضوع پیش رفته اند.



طرح های سولانا و عربستان در مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: ما در کمیسیون قصد داریم طرح سولانا که تولید سوخت هسته ای ایران را کنسرسیومی می کند و نیز طرح عربستان را بررسی کنیم تا ببینیم ماهیت این طرح ها چیست.

فلاحت پیشه اظهار داشت: اگر هدف این طرح ها این است که آژانس را دور بزنند و برای ایران در تولید سوخت هسته ای مانع ایجاد کنند آنها را قابل بررسی نمی دانیم ، در غیر این صورت قابل اعتنا خواهد بود.



بازدیدهای سرزده طبق ان پی تی است

وی در مورد اجازه ایران به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد بازدید سرزده از تاسیسات هسته ای ایران گفت: پادمان نظارتی ایران مطابق مفاد NPT است که بر اساس آن بخشی از بازرسی ها به صورت منظم و بخشی دیگر به صورت سرزده خواهد بود بر این اساس ایران نیز به بازرسان این اجازه را داده است که به صورت سرزده از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سئوال که اگر گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران منفی باشد، آیا در مورد تجدید نظر روابط کشورمان با آژانس وجود دارد یا خیر؟ بنده معتقدم برگ برنده ما همین تعامل با آژانس است و ما نباید خود را از این برگ برنده محروم کنیم.



پوتین آوردن پیام بوش به ایران را نپذیرفت

نماینده اسلام آبادغرب، در پاسخ به این سئوال که آیا پوتین در سفر اخیر خود به تهران عامل پیشنهاد هسته ای از سوی بوش بوده است یا خیر گفت: غربی ها در جریان سفر پوتین به ایران خیلی به او فشار آوردند که پیام آور بوش شود اما پوتین این امر را نپذیرفت.

وی با بیان اینکه امروز ایران کانون تحولات است گفت: اینکه امروز وزرای خارجه روسیه و چین به ایران سفر کرده و می کنند نشان می دهد که ایران کانون تحولات است این موضوع نیز یک سری فرصت و تهدیدهایی را برای ایران فراهم می کند که باید حداکثر استفاده از این فرصت ها را ببریم و به سمت کاهش تنش ها پیش رویم.



در رابطه با آمریکا تنش زدایی کنیم



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: بنده معتقدم سطح تنش های ما با آمریکا به شکل خیلی مصنوعی در حال افزایش است ما باید به گونه ای در این رابطه تنش زدایی کنیم.

فلاحت پیشه افزود: در این راستا نشانه هایی هم از سوی آمریکایی ها دیده می شود که نمونه آن آزادی دو دیپلمات ربوده شده کشورمان در اربیل عراق است.