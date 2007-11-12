12 متخلف در شرکت ملی گاز با تشخیص کمیسیون اصل نود دستگیر شدند

حجت الاسلام علی عسگری، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به غیر از پیگیری مباحث مربوط به بیع متقابل در این کمیسیون که هم اکنون در حال بررسی است، در مناقصه های این شرکت و شرکت نفت ابهامات زیادی وجود دارد که همه این موارد مربوط به عدم وجو اساسنامه وزارت نفت می شود.

وی ضمن اعلام خبر دستگیری 12 نفر از اعضای شر کت ملی گاز توسط دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی بنا به تشخیص کمیسیون اصل نود، افزود: بر اساس اعلام این دستگاه ها، افراد دستگیر شده در سود و سهام این شرکت سهیم هستند ودر این پرونده ما به طور قطع از قدرت کمیسیون برای پیگیری و رسیدگی کامل به این پرونده نهایت بهره را خواهیم گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همانطور که برای رسیدگی امور مربوط به اصل 44 قانون اساسی از قضات متخصص اقتصادی بهره گرفته می شود، و لذا برای رسیدگی به پرونده این 12 نفر نیز از قوه قضائیه درخواست قاضی ویژه نموده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازرسی ریاست جمهوری نیز در این زمینه فعال شده است، اما در هر حال نظر ما بر این است که ساختار شرکتی وزارت نفت باید از این وضعیت خارج شود که لازمه آن تقدیم اساسنامه وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: رویکرد اصلی این کمیسیون از ابتدای تشکیل با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب در رسیدگی به مسائل اقتصادی، پرهیز از سیاسی کاری و پرداختن به مطالبات دینی و اقتصادی مردم بود که در این راستا تمامی پرونده های راکد مجلس ششم را اولویت بندی و بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه در مجموع 22هزار و 56 شکایت واصله در مجموع به کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود رسیده است، گفت: از ابتدای فعالیت این کمیسیون در مجلس هفتم در مجموع به 60 پرونده اقتصادی همچنین 59 پرونده مربوط به زمین خواری رسیدگی شده است و در موضوع زمین خواری نیز درصد زیادی از زمین های غصب شده به صاحبان اصلی آنها بازگرداننده شده است.

عسگری در پایان خاطر نشان کرد که کمیسیون اصل نود به خصوص در مباحث مربوط به پی جویی پرونده ها به قدری موفق عمل کرده است که درپی ارائه گزارش از نحوه فعالیت های این کمیسیون به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان به طور کتبی از اعضای این کمیسیون قدر دانی کرده اند.