میرکریمی و شمقدری در جمع داوران جشنواره فیلم کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرکریمی و جواد شمقدری به همراه عزت‌الله انتظامی، ناصر شفق و مجتبی راعی آثار راهیافته به بخش مسابقه سینمای ایران سومین جشنواره فیلم کوثر را داوری می‌کنند.

"به نام پدر"، "میم مثل مادر"، "ایستگاه متروک"، "من ترانه 15 سال دارم"، "مصائب دوشیزه"، "مهمان مامان"، "بید مجنون"، "پروانه‌ای در مه"، "نغمه"، "گیلانه"، "روز برمی‌آید"، "ماهی‌ها عاشق می‌شوند"، "شب بخیر فرمانده"، "اشک سرما"، "نبات داغ"، "مرثیه برف"، "روز سوم" و ... آثار راهیافته به بخش مسابقه فیلم‌های سینمایی جشنواره فیلم کوثر هستند.

این آثار را هیئتی متشکل از احمدرضا معتمدی، مجید رجبی معمار، سیدعلیرضا سجادپور، جمال شورجه و یدالله صمدی انتخاب کرده‌اند. سومین جشنواره فیلم کوثر به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش و استانداری خراسان رضوی با همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد از 20 تا 23 آذرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.