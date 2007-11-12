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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

حمایت مرکل و سارکوزی از حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

حمایت مرکل و سارکوزی از حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه در دیدار امروز خود در برلین درباره مسائل مهم بین المللی از جمله فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به بحث و رایزنی پرداختند و بر ضرورت حل دیپلماتیک این مسئله تاکید کردند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"آنجلا مرکل" و"نیکلا سارکوزی" در دیدار امروز خود در حاشیه نشست وزرای آلمان و فرانسه در برلین علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسائل مهمی مانند مهاجرت اتباع خارجی،اوضاع خاورمیانه ، نشست آتی اتحادیه های اروپا - آفریقا و موضوع هسته ای ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سران فرانسه و آلمان بار دیگر با اشاره به اوضاع خاورمیانه بر لزوم تسریع درحل بحران این منطقه تاکید کردند .

این دو سیاستمدارهمچنین درباره موضوع هسته ای ایران با توجه به دیدارهای جداگانه خود با "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر، علاقه مندی خود را بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای این کشور اعلام کردند .

مرکل و سارکوزی قرار است بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند .

رهبران فرانسه و آلمان از سال 2003 میلادی تا کنون تقریباً هر شش ماه یکبار با یکدیگر دیدار و گفتگو داشته اند.

کد مطلب 584931

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