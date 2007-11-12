مقامات عالی رتبه کشور خواهان تشکیل بورس نفت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام شرکت ملی نفت ایران در امر تولید و بهره برداری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد بورس نفت سرنوشت محتوم وزارت نفت است، گفت: همه مقامات عالی رتبه کشور اعتقاد به تشکیل بورس نفت دارند به طوری که سرپرست وزارت نفت نیز در برنامه خود براین نکته تاکید کرده است.

محمد جواد عاصمی پور اضافه کرد: ایران قرار بود قبل از کشور دوبی نسبت به ایجاد بورس نفت اقدام کندریال این درحالی است که بورس کشور دوبی مدت دوسال است شروع به فعالیت کرده و کشورهای ترکیه و آسیای میانه نیز درحال راه اندازی بورس های نفت خود هستند.

وی درباره تفاوت بورس نفت دوبی با ایران تصریح کرد: بورس نفت دوبی الگویی از بورس "نایمکس" است و در این بورس انواع محصولات غیر نفتی همانند طلا نیز معامله می شود در صورتی که در بورس نفت ایران به صورت اختصاصی نفت و محصولات جانبی آن معامله می شود.

عاصمی پور تاکید کرد: تشکیل بورس نفت سرنوشت محتوم وزارت نفت است و ایران باید نسبت به تشکیل این بورس قبل از اینکه در پیرامونش چند بورس تشکیل شود اقدام کند.

وی اظهاراطمینان کرد که پرونده بورس نفت دوباره در وزارت نفت گشوده شده و برای تاسیس آن نیازی به وزارت اقتصاد و دارایی نیست، زیرا نرم افزار این بورس از شرکت یورونکس و ساختمان آن نیز خریداری شده درنتیجه وزارت نفت می تواند با همان قراردادهای قبلی کار خود را ادامه دهد.

اکتشاف

وی با اشاره به برنامه دولت در امر اکتشاف گفت: برای اولین باربعد از یک زمان طولانی در بند ه ماده 14 برنامه چهارم وزارت نفت ملزم شده بیش از یک میلیون و 13 صدم مترمکعب از زمینهای کشور یا به عبارتی 65 درصد از خاک ایران را اکتشاف نفت کند.

عاصمی پور با اشاره به آخرین وضعیت 17 بلوک نفتی نیز تصریح کرد: برای این 17 بلوک نفتی ، 9 پیشنهاد جدی دریافت شده است اما درمجموع در سال جاری باید 312 میلیون بشکه نفت درجا و 11.4 تریلیون فوت مکعب گاز با 22 حلقه چاه به میزان ذخایر نفت وگاز کشور افزوده می شود.

وی تاکید کرد: وزارت نفت موظف شده سالانه 3.5 میلیارد بشکه به ذخایر قابل استحصال نفت کشور بیافزاید که بدین صورت تا سال سوم برنامه چهارم 7 میلیارد بشکه به ذخایر قابل استحصال کشور افزوده می شود.

وی درباره اکتشاف میادین مشترک نیز گفت: از آنجا که اکتشاف در مرزها و میادین مشترک امری جدی است ایران مذاکرات خود را با کشورهای همسایه با میادین مشترک آغاز کرده به گونه ای که گروهی از کارشناسان عمان ، امروز در تهران حاضر شده اند و دو موافقت نامه جدی برای حوزه های مشترک و اجرای سایر پروژه ها همانند NGL خارک منعقد شده است.

به گفته قائم مقام شرکت ملی نفت ایران در امر تولید و بهره برداری ، در 6 ماه اول امسال بیش از 225 میلیون مترمکعب گاز درمجموع به میدان گازی خامی تزریق شده است و براساس پیش بینی های انجام شده دوچاه دیگر از این میدان تا 5 ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اکتشاف در خزر گفت: اکتشاف در خزر بحث جدی و اساسی است به صورتی که پیش بینی شده سکوی ایران - البرز در سال جاری حتما به بهره برداری رسد و درحال حاضر نیز به پیمانکار تحویل داده شودوبرای ارتقا این دکل 17 پیمانکار جدید به کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: هزینه ساخت این دکل در مجموع 250 میلیون دلار بوده درصورتی که هم اکنون ارزش این دکل در بازارها بیش از 500 میلیون دلار و اجاره آن نیز 500 هزار دلار در روز است.

عاصمی پور تاکید کرد: همچنین سفارش ساخت 3 کشتی 63 هزارتنی برای سوآپ نفت دریای خزر که به 500 هزاربشکه در روز افزایش می یابد ، داده شده که هیچکدام از کشورهای منطقه دارای چنین ظرفیتی نیستند.

وی گفت: از این سه کشتی ، شناور اول به پایان رسیده، شناور دوم تا دی ماه و شناور سوم نیز در خردادماه سال آینده تحویل داده می شود.

پروژه های در دست اجرا

عاصمی پور از ایجاد بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی ایران در شمال کشور خبر داد و اظهارداشت: این منطقه به بزرگترین منطقه از نظر بازرگانی ، اقتصادی و از همه مهمتر ترانزیت نفت تبدیل می شود واز امیرآباد تا بندرانزلی ادامه می یابد.

وی خاطر نشان کرد: ایران به جای اینکه به طور مستمر به دنبال تاسیس بخش خصوصی جدید باشد باید از همین شرکتهای کنونی استفاده کند و در جهت ارتقا آنها گام بردارد.

وی درباره افزایش تولید از میادین نفتی گفت: در دی ماه تولید زودهنگام از آزادگان به میزان 25 هزاربشکه آغاز که این رقم در خردادماه به 50 هزاربشکه در روز افزایش می یابد که برای تهیه طرح جامع تولید از این میدان در حال مذاکره با چینی ها هستیم.

قائم مقام شرکت ملی نفت ایران در امر تولید و بهره برداری ، پیش بینی کرد که میزان تولید زودهنگام نفت دارخوین در آذرماه سال جاری به 60 هزارتن و در خردادماه نیز به 160 هزاربشکه در روز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: پیش از این هربخش از یک پروژه نفتی به یک شرکت داده می شد به گونه ای که این امر کل پروژه را بامشکل مواجه می کرد و میدان نفتی با افت تولید مواجه می شد اما با تدابیر کنونی سرپرست وزارت نفت ، مباحث مربوط به میدان همانند نگهداشت ، تولید ، حضانت و جلوگیری از افت مخزن به خود شرکت بهره بردار داده می شود.

عاصمی پور با تاکید بر این نکته که یکپارچه سازی در مدیریت مخزن بسیار مهم است، افزود: تولید نفت ایران در سال 86 روزانه 4 میلیون و 200 هزاربشکه است که این رقم در پایان برنامه چهارم به 4 میلیون و 500 هزاربشکه در روز افزایش می یابد تا بتوانیم بدین ترتیب سهمیه بیشتری در اوپک کسب کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت تولید نفت فلات قاره اضافه کرد: میزان تولید نفت این شرکت در 6 ماه اول سال جاری ،730 هزاربشکه در روز، در سال گذشته نیز 712 هزاربشکه در روز و در سال 84 700 هزاربشکه در روز بوده است.

وی گفت: با راه اندازی سیستم گاز رسانی جزیره کیش روزانه 500 هزارتن از واردات گازوییل به ارزش 70 میلیارد دلار جلوگیری می شود.

عاصمی پور تعداد قزاردادهای نفتی منعقد شده در سال گذ شته را در بخش توسعه و نگهداشت در شرکت فلات قاره 3 میلیارد دلار اعلام کردو اظهارداشت: تعداد این قراردادها در سال 84، 259 قرارداد بو.د ه است که این رقم در سال 85 به 350 می رسد .

وی با اشاره به وضعیت قراردادهای نفتی در سال جاری افزود :درسال جاری باید 1.7 میلیارد دلار قرارداد نفتی منعقد شود که 1.4 میلیارد دلار از این رقم در حال مذاکره است که بزرگترین آن توسعه مید ان نفتی رسالت با مالزیایی هاست.

به گفته عاصمی پور، شرکت نفت فلات قاره برای سال جاری یک تا 1.5 میلیارد دلار اعتبار تقاضا کرده است و براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه چهارم توسعه هیچ گاز همراهی در فلات قاره سوخته نمی شود.

وی درباره گسترده شدن کارشرکت های بهره بردار تصریح کرد: پس از سفراحمدی نژادبه بولیوی، مقرر شد به جای پتروپارس ، تیمی از شرکت های مناطق نفت خیزجنوب، مدیریت اکتشاف ، شرکت ملی حفاری و نفت مناطق مرکزی حضور یابندو یا درحوزه های مشترک ، شرکت نفت مناطق مرکزی مسئول کمیسیون مشترک نفت ایران و عراق بوده و پروتکل اول آن اماده و تصمیمات درمرحله اجرایی است.

کمیسیون های مشترک نفتی

قائم مقام شرکت ملی نفت ایران در امر تولید و بهره برداری همچنین خبر از تشکیل دوکمیسیون بین عمان و بحرین داد و اظهارداشت: این امر به بین المللی شدن شرکت ها کمک شایانی می کند و در لیبی نیز شرکت ملی حفاری به کمک صندوق بازنشستگی اقدام به تشکیل یک شرکت مشترک می کند.

وی خبر از آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت وگاز بولیوی داد و افزود: قرارشده در بولیوی تمام ساختارهای داخلی این کشورتوسط ایران شکل داده شودبه عبارت دیگر با تشکیل یک شرکت مشترک میان ایران، بولیوی و ونزوئلا نیروهای انسانی در این کشورها تربیت می شوند.

عاصمی پوردرباره تامین دکل های حفاری به عنوان یکی از گرانترین بخش ها در توسعه و تولید اظهارداشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده صنعت حفاری باید در سال 370 تا 380 حلقه چاه حفر کند درحالی که ایران برای خرید دکل کاملا در تحریم به سر می برد.

به گفته این کارشناس نفتی ، با مصوبه ابلاغ شده ، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 1 میلیارد و 140 میلیون دلار اعتبار برای خرید 22 دکل خشکی ، 8 دکل دریایی ، بازسازی کامل 11 دکل اعتبار اختصاص داده است که از 22 دکل خشکی ، 10 دکل خریداری شده که 7 دستگاه از این تعداد به شرکت ملی حفاری و 3 دستگاه نیز به شرکت حفاری شمال تعلق می یابد تا این شرکت ها پس از خصوصی شدن از سود آوری کامل برخوردار باشند.

وی ادامه داد: از میان دکل های باقی مانده برای خرید، 12 دستگاه باقی مانده که قرار است خرید، مدیریت و راهبری آنها درمجموع در اختیار بخش خصوصی باشد.

وی اضافه کرد: د رصورتی که بخش خصوصی خواستارخرید این دکل ها باشد وزارت نفت برای هر دکل به طور متوسط 5 میلیون دلار پیش پرداخت می دهد و به مدت 10 سال نیز بازارکار این دکل ها را تامین می کند.

وی با تاکید براین نکته که مدیریت ارایه سهام در شرکت های نفتی باید حساب شده باشد، افزود: قرار است تملک دکل ایران - البرز در اختیار شرکت ملی نفت باقی بماند اما راهبری و قرارداد راهبری آن به مدت 10 سال در اختیار شرکت حفاری شمال باقی خواهد ماند.