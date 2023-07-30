دولت از اجرا سند قرآنی استان همدان حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی در دیدار با حجت الاسلام مهدی شجاع مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به تهیه و تدوین سند قرآنی در استان همدان، اظهار کرد: با وجودی که این سند در سال ۹۶ نوشته شده بود اما در سال گذشته به روز رسانی شد و نکات مهم در عرصه اجرایی و برخی مشکلات در آن برطرف شد.

وی افزود: این سند قابلیت اجرایی دارد و به صورت عملیاتی تدوین شده همچنین یکی از موضوعاتی که در رابطه با سند لازم به ذکر است، عدم تحقق برخی از وعده‌هایی بوده که در این راستا مطرح شده است.

امام جمعه همدان، با بیان اینکه انتظار داریم این وعده‌ها عملیاتی شود، گفت: متأسفانه در داخل استان منابع پایداری برای فعالیت‌های فرهنگی نداریم و لذا نیازمند حمایت دولت برای دریافت نتایج بهتر هستیم.

آیت‌الله شعبانی موثقی خاطرنشان کرد: اجرای این سند و فعالیت‌های فرهنگیِ تأثیر گذار در سطح جامعه، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش به‌سزایی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان در این سند اولویت را نسل جوان معرفی کرد، گفت: درخواست ما از وزیر ارشاد و مجموعه مدیریتی تهران این است که برای هر چه بهتر اجرا شدن این سند در سطح کشور حمایت و همراهی لازم را داشته باشند.

امام جمعه همدان کرد: این سند به تأیید حجج اسلام و المسلمین عاملی و خسروپناه نیز رسیده و حتی به عنوان سند الگو به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.