موفقیت حوزه جوانان اداره ورزش وجوانان آذربایجان شرقی در سطح کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس استانهای یزد، آذربایجان شرقی و سمنان به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
ارزیابی و تحلیل عملکرد ادارات کل استانی با هدف سنجش نقاط قوت و ضعف و سنجش موفقیت در تحقق اهداف و انجام وظایف محوله مطابق قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به صورت سالیانه انجام میشود.
این ارزیابی بر اساس شاخصهای اختصاصی معاونت امور جوانان و شامل مجموع شاخصهای دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان، دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، اداره کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان و اداره کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان است.
گفتنی است، شاخصهایی مثل برگزاری ستادهای ساماندهی امور جوانان با حضور استانداران، فرمانداران و اعضا جلسه، برگزاری کمیتههای تخصصی، درصد تحقق مصوبات، ارائه آخرین یافتههای پژوهشی در جلسات، پیگیری مصوبات شورای عالی جوانان، برنامههای فراغتی برگزار شده، برگزاری جشنواره جوان برتر ایران زمین، اجرای طرحها و برنامههای الگویی حوزه جوانان، بهره برداری از خانههای جوانان، اجرای طرح سرباز ماهر، صدور مجوز فعالیت سمنها، برگزاری کارگاههای توانمندسازی، تشکیل دبیرخانه استانی شبکههای تخصصی، حمایت از طرحهای سمنها، برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای قبل از ازدواج، پیگیری تسهیلات ازدواج، تشکیل و تقویت مجامع خیرین ازدواج، برنامههای هفته ازدواج، سنجش و توسعه مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و غیره در این ارزیابی مد نظر قرار گرفته است.
نظر شما