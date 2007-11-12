جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در دومین روز دهه کرامت گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، داریوش رضوانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته و بیشترین آثار ارسالی از استان فارس بوده است.

دبیر جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی سخنرانی نماینده ولی فقیه و دبیر جشنواره را از برنامه های افتتاحیه عنوان کرد و اظهار داشت: قرائت قطعات ادبی و شعر خوانی از دیگر برنامه های این مراسم است همچنین از 27 نفر برگزیده در این جشنواره تقدیر می شود.

رضوانی تقدیر از مولف برتر را از دیگر برنامه های این جشنواره دانست و گفت: همزمان با این جشنواره نمایشگاه هنرهای تجسمی، ایستگاه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع امام رضا(ع) در نگارخانه نور مجتمع غدیر شهرکرد افتتاح می شود.