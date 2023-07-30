به گزارش خبرنگار مهر، سلمان کارگر صبح یک شنبه در جسله شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: در این دولت شاهد افزایش اعتبارات بودیم، از ابتدای دولت اعتبارات نوسازی مدارس در استان ۳۰۰ درصد افزایش داشت که ۹۰ درصد این اعتبارات نقدی است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری افزود: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری طبق برنامه زمابندی باید ۲ هزار پروژه مدرسه‌سازی در کشور تکمیل و به بهره‌برداری برسد، سهم استان از این تعداد ۴۰ پروژه مدرسه‌سازی است که این پروژه‌ها تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ پروژه نیمه تمام مدرسه‌سازی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم این پروژه‌ها تکمیل، تجهیز و به بهره‌بر داری برسد.

سلمان با اشاره به اجرای طرح محرومیت‌زدایی در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: ۵۶ پروژه مدرسه‌سازی در قالب ۲۳۳ کلاس درس در استان طی ۳ سال تعریف شد، در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شد که تخصیص آن ۵۷ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ از ۸۳ میلیارد تومان ۴۴ میلیارد تومان آن تخصیص یافت که نتوانستیم بهره‌مندی خوبی از این پروژه‌ها داشته باشیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری ادامه بیان کرد: این استان در حوزه مولدسازی اموال آموزش و پرورش پیشگام بوده است، اعتبار املاکی که به فروش رسیده است به‌طور ۱۰۰ درصد به استان برمی‌گردد و در همان منطقه هزینه می‌شود.

وی با اشاره به تاکید استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص جذب کامل اعتبارات، خاطرنشان کرد: در سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۶۰ مناقصه و ۳۰ استعلام برگزار شد، تاکنون ۶۵ درصد اعتبارات جذب شده است و مشکلی برای جذب نداریم، از ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار تاکنون ۹۰ میلیارد تومان جذب نشده است.

کارگر گفت: ۷۰ درصد اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس ملی است، باید آورده اعتبارات استانی در این حوزه افزایش پیدا کند تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام مدارس در چهارمحال و بختیاری تکمیل کنیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری در خصوص پروژه جمع‌آوری مدارس کانکسی در این استان، یادآور شد: از ۱۹ پروژه تعریف شده، ۱۴ پروژه فعال است، برای ۵ پروژه با مشکل زمین مواجه شدیم.