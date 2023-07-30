کبری توکلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه کشت گلخانهای در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته و شاهد افزایش تولید در این حوزه هستیم.
وی بوشهر را قطب تولید نشای جنوب کشور دانست و بیان کرد: تولید نشای گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، کلم، کاهو و کدو از ظرفیتهای مهم است که در گلخانههای استان تولید میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اختصاص ۶۷ هکتار از گلخانههای استان بوشهر به تولید نشا خاطرنشان کرد: ۷۰۰ میلیون قطعه نشای گوجهفرنگی در استان بوشهر تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی کشور است بیان کرد: استان بوشهر به ۲۰۰ میلیون قطعه نشا برای ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی نیاز دارد.
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