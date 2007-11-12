محرابیان مناسب ترین فرد برای وزارت صنایع و معادن است

نماینده مردم اهر و هریس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر افزود: تجربه موفق در ستاد تبصره 13 و پیشرفت قابل توجه در این زمینه و اعتقاد عملی برای تحقق اهداف این سیاست از شاخصه های درخور توجه وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صنایع و معادن به شمار می رود.

وی اظهار داشت: اهداف مهم تبصره 13 در جذب سرمایه گذاری و تمهیدات لازم در این زمینه که از وظایف این وزارتخانه بوده و آشنایی با مجموعه عظیم وزارت صنایع پشتوانه خوبی برای فعالیت محرابیان خواهد بود.

دینی تعامل مثبت و سازنده، ارتباط مستمر با مسئولان و سوابق درخشان در مدیریت های قبلی را عملکرد مثبت محرابیان برشمرد و خاطرنشان کرد: انتظار نمایندگان مجلس از مجموعه عظیم وزارت صنایع و در راس آن وزیر صنایع، توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، عدالت در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی، تمرکز زدایی و در نهایت تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در نیل به اهداف عالیه ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن از برنامه های کلان دولت را واگذاری شرکتهای دولتی در بخش صنعت و معدن را به بخش خصوصی و تعاونی اعلام و اظهار امیدواری کرد: وزارت صنایع با ارائه ساز و کارهای عملی گام های مثبتی را در این زمینه برداشته و زمینه جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و در نهایت تحقق اشتغال پایدار فراهم نماید.