به گزارش خبرنگار مهر، روح الله کریمیان صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه آبخیزداری تا کنون تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرحهای آبخیزداری در استان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد: همه تلاش ما بر این است که تا آیندهای نزدیک این پروژهها به بهره برداری کامل برسد.
کریمیان خاطر نشان کرد: در سفر ریاست جمهوری ۲۴۰ میلیارد تومان برای طرحهای آبخیزداری در استان در نظر گرفته شد که از این مبلغ ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
وی با اذعان بر اینکه طرحهای آبخیزداری در قالب طرحهای مختلفی اعم از ساخت بندهای سنگی و ملاتی، بندهای گابیونی و بندهای خاکی در شهرستانهای مختلف در حال اجراست گفت: به طور کلی حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل رسوب و سیلاب، تغذیه آبخوانها و سفرههای زیرزمینی از جمله اهداف اجرا و احداث این طرحهاست.
کریمیان با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری به حوضههای آبخیز متعددی تقسیم میشود بیان داشت: حدود ۴۸ درصد از مساحت استان دارای مطالعات تفصیلی و اجرایی آبخیزداری است، در حوضهها و سازههایی که بر روی آنها مطالعاتی صورت گرفته تا کنون در نیمی از آنها عملیات اجرایی طرحهای آبخیزداری انجام شده است.
وی با تاکید بر سیلخیز بودن عرصههای طبیعی در استان افزود: سابقه وقوع سیلاب در اکثر نقاط استان وجود دارد، اما برخی مناطق مانند اردل، لردگان، فلارد و خانمیرزا به دلیل افزایش سطح بارشها سیلخیزی بیشتری نسبت به سایر مناطق دارند.
کریمیان با بیان اینکه طرحهای آبخیزداری در استان میتواند اقدامات مؤثری برای جلوگیری از وقوع سیل داشته باشد گفت: طرحهای آبخیزداری تنها شامل عملیاتهای مکانیکی نمیشود و شامل طرحهای بیولوژیکی و بیومکانیک هم میشود.
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